Bancos no podrán aumentar su posición en dólares hasta fin de mes

Las entidades financieras no podrán aumentar su posición global en moneda extranjera hasta fin de mes. Así lo determinó este jueves el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a fin de desalentar especulaciones sobre posibles saltos en el tipo de cambio.

La medida, explican fuentes del BCRA, busca "que los bancos no suban su posición en dólares en la previa de la elección". De esta manera, la entidad que preside Miguel Pesce busca disipar o al menos atenuar las presiones cambiarias de cara a los comicios que se celebrarán el domingo 14 de noviembre.

Las entidades financieras agregaron desde la autoridad monetaria, tienen hoy una posición en moneda extranjera por debajo del límite normativo. Sin embargo, le habrían adelantado a la entidad que preside Miguel Pesce que están en condiciones de mantener esa posición, pese a que el sistema en su conjunto podía elevarla en hasta u$s 1000 millones.

"No lo venían haciendo y no estaban con intención de cubrir esa posición. Pero al regularlo, le quitás la responsabilidad al gerente del área de por qué no lo hizo", aclaran desde Reconquista 266.

La decisión, agregaron, se enmarca en un contexto de mayor demanda estacional de los importadores con una menor presencia de exportadores, algo habitual en esta época del año. Esa menor oferta por parte de los exportadores, añadieron, "se ve agravada por un paro decretado en la terminal portuaria de Rosario".

Según detalló el BCRA a través de un comunicado, la posición global de los bancos en moneda extranjera deberá mantenerse "en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy, el que resulte menor".

Esta nueva decisión del BCRA tendiente a apaciguar la tensión cambiaria llega en una jornada en la que el nerviosismo del mercado quedó reflejado en el hecho que el dólar blue llegó a operarse a $ 200, cifra que marcó un nuevo récord nominal histórico.

Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria, explica que con la medida el BCRA busca que alguien más lo acompañe en las ventas de futuros de dólar.

"Lo que venían haciendo los bancos era apostar a sintéticos: vendían dólar futuro y compraban bonos dólar linked. Como el bono dólar linked a noviembre de 2021 (T2V1) vence ahora, lo que podía pasar era que los bancos comenzaran a desarmar la venta de futuros y eso iba a presionar a las tasas implícitas, porque iba a reducirse esa postura de ventas de futuros de dólar", analizó.

"Dada la demanda de cobertura cambiaria, ese desarme de futuros iba a hacer subir las tasas implícitas. Eso el BCRA no quiere que pase, al menos por ahora. Entonces de alguna manera hace que los bancos mantengan las ventas de futuros de dólar al menos hasta fines de noviembre", agregó.

