Banfield venció a Vélez en un entretenido partido en el sur

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Banfield venció está noche a Vélez Sarsfield por 1 a 0 en el estadio Florencio Sola, por la decimocuarta fecha de la Superliga de Primera División de fútbol.



Reinaldo Lenis, de cabeza, a los 21 minutos del segundo tiempo marcó el gol del triunfo banfileño.



El juego intenso con que se inició el encuentro paso a ser entretenido, a medida que ambos equipos fueron dejando de respetarse con demasiada presión alta para no dejarlo avanzar al rival, por buscar con más criterio el arco de enfrente.



En ese crecimiento de acciones atildadas, Banfield tuvo como eje a Jesús Dátolo y Vélez a Fernando Gago.



Entre las situaciones que lograron hilvanar, la más clara de los visitantes surgió con un tiro libre ejecutado por Leandro Fernández que se estrelló en base del caño derecho del arco banfileño (24 minuntos).



En la inmediata réplica de los locales con una buena combinación entre Reinaldo Lenis y Agustín Urzi, éste por centímetros no convirtió, al salir su disparo rozando el poste diestro de Lucas Hoyos.



Y en la última jugada del primer tiempo, otra vez con un contraataque, el "Taladro" estuvo a punto de convertir con un violento remate de Lenis, que Hoyos evitó en notable intervención.



Los "albiverdes" encararon la segunda etapa con mayor ímpetu y apabullaron a la defensa adversaria con continuas cargas peligrosas, con Hoyos erigiéngose en figura, evitando la caída de su valla.



Claro que Banfield, de tanto insistir, logró el premio que merecía con un golazo de palomita de Lenis, otra de las figuras del cotejo (21 minutos).



Con este tanto a Vélez se le cortaron 549 minutos que no le convertían y pese a su desarticulado funcionamiento buscó la igualdad con esporádicas llegadas, aunque no comprometió el justo éxito de Banfield.



Así el "Taladro" cortó una racha de seis partidos sin ganar de local (4 derrotas y 2 empates). En tanto, los de Liniers cayeron después de 2 triunfos y 3 empates, sumando 4 cotejos sin convertir.



Por la decimoquinta fecha de la Superliga, Banfield recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Florencio Sola, el próximo viernes a las 19; mientras que Velez recibirá a Colón de Santa Fe, en el José Amalfitani el venidero domingo 1 de diciembre, a las 19.40.







= Síntesis =







Banfield: Mauricio Arboleda; Rodrigo Arciero, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Sebastián Dubarbier; Jorge Rodríguez y Sergio Vittor; Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo y Agustín Urzi; Julián Carranza. DT: Julio César Falcioni.



Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Brian Cufré; Pablo Galdames, Fernando Gago y Thiago Almada; Agustín Bouzat, Leandro Fernandez y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.







Gol en el segundo tiempo: 21m, Reinaldo Lenis (B).







Cambios en el segundo tiempo: 26m, Gastón Giménez por Pablo Galdames y Luca Orellano por Lucas Janson (V); 27m, Nicolás Bertolo por Reinaldo Lenis (B); 32m, Maximiliano Romero por Thiago Almada (V); 42m, Giuliano Galloppo por Jesús Dátolo (B) y 45m, Júnior Arias por Julián Carranza (B).



Amonestados: Julián Carranza (B), Lautaro Giannetti (V) y Leandro Fernández (V).







Arbitro: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Florencio Sola (Banfield).