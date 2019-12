Baradel reiteró que gremios de maestros le pidieron a Kicillof "mantener la cláusula gatillo"

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, manifestó hoy que en la reunión que mantuvieron los gremios de maestros con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le pidieron "continuar la cláusula gatillo".



"Nosotros no buscamos el conflicto sino soluciones", expuso el dirigente gremial en diálogo con radio El Destape, y apuntó que ello se logra "cuando hay escucha y respuesta del otro lado".



En ese sentido, sostuvo que "todo indica que el gobierno de Kicillof escucha, que está preocupado por la educación pública y está toda la intencionalidad de su parte y de la nuestra para poder avanzar y encontrar consensos".



Ayer, Kicillof, y sus ministras de Educación, Agustina Vila, y de Trabajo, Mara Ruiz Malec, recibieron a los representantes del Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) en la Casa de Gobierno, en La Plata.



Baradel dijo estar estar "muy contento" por el encuentro y por haber vuelto a entrar a la gobernación bonaerense luego de 4 años, dado que "con María Eugenia Vidal no nos dejaban pasar, ni siquiera a dejar una nota como cualquier ciudadano común porque nos trataron como enemigos".



"Haber podido entrar y ser recibidos es muy alentador porque siente que ya no es enemigo sino protagonista de las transformaciones que hacen falta en el país", apuntó.



El dirigente sindical precisó que, "respecto a la paritaria, le planteamos nuestra intención de continuar con la cláusula gatillo, que determina que el salario debe aumentar igual que la inflación”, aunque aclaró que no se le planteó al gobernador un número concreto de aumento.



Baradel expuso que le plantearon a Kicillof "que las prioridad que tiene que ser que los chicos coman, en el marco de educación pública de calidad, que tengan guardapolvo y zapatillas para ir a la escuela y que el Estado asista a aquellas familias que no tienen condiciones materiales para enviar a sus hijos al colegio”.



“La segunda prioridad es la infraestructura escolar, no tiene que suceder más lo de Sandra y Rubén", apuntó, en alusión a la explosión en la escuela de Moreno en la que la directora y el portero del colegio murieron mientras les preparaban el desayuno a los chicos.



Y detalló que le pidieron "programas de formación y actualización docente y terminar con los sumarios masivos a los maestros".