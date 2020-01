Barcelona, con Messi, siguió en un preocupante nivel y cayó con Valencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Barcelona, con Lionel Messi, cayó con Valencia por 2 a 0, como visitante, en uno de los partidos de 21ra. fecha de la liga de España.



Los goles del conjunto ganador fueron de Jordi Alba (3m. ST), en contra, y el delantero uruguayo Maximiliano Gómez (38m. ST).



Además, el arquero de la visita, Marc-André ter Stegen, le tapó un penal a Gómez, a los 11 minutos del primer tiempo.



Messi regresó al equipo después del descanso de entre semana por la Copa del Rey aunque su labor estuvo un escalón por encima del resto de sus compañeros, que se sometieron al sistema táctico rival, y generó cuatro ocasiones claras de gol.



Por su lado, Valencia contó con la presencia del defensor Ezequiel Garay entre los titulares.



Barcelona, de mal rendimiento con el nuevo entrenador, Quique Setién, tiene 43 puntos y puede ceder la cima si mañana Real Madrid suma ante Valladolid como visitante; Valencia (34) continúa en la pelea por clasificarse a las competiciones europeas.



En el primer partido de la jornada, Espanyol, con el delantero argentino Jonathan Calleri de titular, igualó con Athletic Bilbao por 1-1, como local.



Además, Sevilla, con las presencias de Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) y Lucas Ocampos (ex River), le ganó por 2-0 a Granada. En este duelo entre equipos andaluces, los goles corrieron por cuenta del holandés Luuk De Jong (Pt. 11m.) y Nolito (Pt. 34m.).



En tanto, Villarreal, con el concurso del mendocino Ramiro Funes Mori (ex River), superó como visitante a Alavés, por 2-1.



Domingo: Atlético de Madrid- Leganés; Celta- Eibar; Valladolid- Real Madrid; Getafe- Betis y Real Sociedad- Mallorca.



La fecha se abrió el viernes con Osasuna 2-Levante 0, en partido en el que sufrió una rotura ligamentaria en su rodilla izquierda el mediapunta argentino Ezequiel Avila (ex San Lorenzo), según fue confirmado durante la jornada.



Posiciones: Barcelona y Real Madrid 43 puntos; Sevilla 38; Atlético de Madrid 35; Valencia 34; Getafe 33; Villarreal, Real Sociedad y Athletic Bilbao 31; Osasuna 28; Granada y Betis 27; Levante 26; Alavés 23; Valladolid y Eibar 22; Mallorca 18; Celta de Vigo 16; Espanyol 15; Leganés 14.