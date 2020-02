Barcelona de Ecuador completó el trámite y clasificó en la Libertadores

Barcelona, de Ecuador, aseguró esta noche su clasificación a la Fase Previa 3 de la Copa Libertadores, pese a perder 2 a 1 contra Sporting Cristal en su visita a Perú tras la goleada 4 a 0 en el encuentro de ida en Guayaquil.



Fidel Martínez (23m.St) abrió el marcador para Barcelona y Sporting Cristal lo dio vuelta con goles de Kevin Sandoval (35m.St) y Christopher Olivares de penal (48m.St),



El partido se jugó en el estadio Estadio Nacional de Lima. El uruguayo Jonatan Álvarez falló un penal (13m.Pt) para Barcelona.



En Barcelona, dirigido por el argentino Fabián Bustos, ex jugador del ascenso argentino y que hizo toda su carrera como entrenador en Ecuador, jugaron sus compatriotas Damián Díaz -ex Rosario Central y Boca-, el arquero Javier Burrai (ex Brown de Puerto Madryn) y Leandro Martínez (ex San Martín de San Juan).



En Sporting Cristal lo hicieron Omar Merlo (ex Colón y River), Christian Ortiz (ex Independiente) y Emanuel Herrera (ex Rosario Central).



Barcelona jugará en la Fase Previa 3 ante Cerro Porteño de Paraguay y el ganador de la llave compartirá el Grupo A con el campeón Flamengo de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Junior de Colombia.