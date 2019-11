Barricadas y tensión en Bolivia el día del ultimátum a Morales

La ciudad de La Paz amaneció hoy con barricadas en distintas calles clave y choques con choferes movilizados para evitarlos, en medio de una atmósfera de tensión creciente luego que la oposición -que rechaza el escrutinio de las recientes elecciones- diera al presidente Evo Morales un ultimátum para que renuncie antes de hoy a la noche.



La ciudad sede del gobierno cumple 11 días desde que se instalaron los primeros bloqueos por sospecha de fraude electoral y ocho desde que rige el paro cívico indefinido declarado en rechazo a los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, informó el diario boliviano La Razón en su versión online.



La zona sur, en la que más puntos de bloqueo instaló la oposición durante este tiempo, incluidos los fines de semana, presentaba esta mañana barricadas reforzadas con el uso de llantas, piedras y maderas.



Además, en algunas urbes como Santa Cruz y Cochabamba se reportaban protestas pacíficas frente a algunas instituciones públicas.



La labor de evitar los cortes de ruta fue asumida por los choferes, que impidieron que los manifestantes vuelvan a instalar su medida de presión, agrega el medio boliviano.



El mandatario respondió al ultimátum opositor con un llamado a evitar enfrentamientos entre bolivianos, mientras el gobierno denunciaba una supuesta conspiración para derrocarlo.



“Hago un llamado a defender la patria, hago un llamado a la oposición, no nos enfrentemos entre bolivianos”, exhortó Morales en declaraciones a la radio San Gabriel, reproducidas por la agencia noticiosa boliviana ABI.



Comunidad Ciudadana (CC), la coalición que postuló para la Presidencia al ex mandatario Carlos Mesa, y que resultó segundo en las elecciones del mes pasado, aclaró ayer que no fue consultada por quienes dieron el ultimátum a Morales y no comparte esa medida.



El jefe del Estado anunció también que había convocado a dirigentes de organizaciones sociales aliadas para analizar junto a ellos la respuesta al ultimátum opositor.



Paralelamente, la agencia ABI denunció que “cívicos, políticos, ex militares y Estados Unidos se encuentran vinculados con planes golpistas en Bolivia, según 16 audios que salieron a la luz”.



La agencia estatal afirmó que en esos audios “se menciona a un ex presidente de la república”, al que no identificó, así como al “ex prefecto (gobernador) de Cochabamba Manfred Reyes Villa y al ex diputado cochabambino de NFR (Nueva Fuerza Republicana) Mauricio Muñoz”.



Las sospechas de fraude surgieron cuando al día siguiente de las elecciones el recuento provisional pasó de augurar una segunda vuelta entre Morales y Mesa, por ser los dos más votados pero sin mayoría suficiente, a prever un triunfo en primera ronda del jefe de Estado para su cuarto mandato consecutivo hasta 2025.



Las protestas se desataron desde entonces pese a los llamados a la calma desde gobierno, oposición y movimientos cívicos.



Los detractores de Morales no aceptan la auditoría del proceso electoral que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA), para determinar si hubo o no fraude, al denunciar que está pactada solo con el gobierno sin haber contado con ellos.



El Ejecutivo de Morales acusa a quienes denuncian el fraude de no haber aportado aún prueba alguna e intentar desconocer su victoria con un intento de "golpe de Estado".