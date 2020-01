Batista: "Estoy tranquilo porque tengo 23 jugadores con un muy buen nivel"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Fernando Batista, entrenador del seleccionado argentino Sub 23 que busca una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que está "tranquilo" con el nivel de su plantel, luego de la victoria sobre Chile por 2 a 0.



"Estoy tranquilo porque tengo 23 jugadores con un muy buen nivel, puede entrar o salir cualquiera", señaló Batista en la rueda de prensa posterior al encuentro ante los chilenos en el Preolímpico clasificatorio que se juega en Colombia.



"Fuimos un equipo compacto. En el primer tiempo no la pasamos muy bien pero en el segundo mejoramos, cerramos las líneas y no dejamos que Chile ingrese por la zona del centro. Fue un partido de ida y vuelta. Después del segundo gol, el encuentro ya estaba controlado", opinó el técnico.



Argentina, que en el debut venció a Colombia por 2 a 1, jugará el lunes ante Ecuador, desde las 20, y cerrará el grupo A contra Venezuela, el jueves.



"Todavía nos quedan dos partidos difíciles. Por más que Ecuador ya no tenga chances de clasificar tiene un gran entrenador", dijo Batista en referencia a Jorge Célico.



"Los partidos hay que jugarlos. Nuestra próxima final es el lunes, tenemos que descansar bien y prepararnos de la mejor manera", agregó el 'Bocha'.



Argentina lidera por ahora la Zona A con dos victorias en dos partidos y 6 puntos. Lo siguen Chile (6 puntos pero uno partido más), Colombia (3), Venezuela (3) y Ecuador (0). Las posiciones de la Zona B están así: Brasil (6), Paraguay (3), Uruguay (3), Perú (0) y Bolivia (0). El Preolímpico otorgará dos plazas sudamericanas para Tokio 2020.