Belgrano busca definir un DT mientras prepara su encuentro ante Alvarado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Belgrano de Córdoba no encuentra el rumbo en la Primera Nacional, certamen en el que comparte la 12da. colocación de la zona A con Barracas Central, por lo que los dirigentes buscan un reemplazo para el DT Julio Constantín, mientras el plantel se prepara desde hoy para recibir a Alvarado de Mar del Plata el próximo viernes.



Los malos resultados del ‘Pirata’, que acumula siete partidos sin victorias (dos derrotas y cinco empates) generan disgusto en el entorno del club, ya que las expectativas al inicio del campeonato estaban en ocupar los primeros puestos y pelear para volver rápidamente a la Superliga, de donde descendió la temporada pasada.



Los primeros partidos fue Alfredo Berti el encargado de dirigir al equipo, pero no consiguió los resultados esperados y se fue tras la derrota ante Atlanta en la octava fecha, lo que dio paso al interinato de Constantín, quien estaba siendo evaluado para continuar al frente del equipo, aunque sigue sin encontrar buen rendimiento y la dirigencia evalúa cambiarlo antes del receso estival.



En cuanto a lo deportivo, el último sábado Belgrano perdió como visitante en Puerto Madryn ante Guillermo Brown, partido en el que se lesionó el delantero Leonardo Sequeira, por lo que el santiagueño no llegaría en condiciones.



Además, no podrá estar presente el volante ofensivo Ricardo Noir porque fue expulsado en ese encuentro, mientras que la buena es que está habilitado para regresar el volante central Hernán Bernardello, quien cumplió con dos fechas de suspensión.