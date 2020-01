Benfica, con argentino Cervi, ganó el clásico y continúa firme arriba en Portugal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Benfica, con el concurso del argentino Franco Cervi, superó hoy por 2-0 a Sporting Lisboa en el clásico del fútbol portugués y se consolidó como puntero de la Liga de Primera, al iniciarse la 17ma. Fecha.



En el estadio Alvalade de la ciudad de Lisboa, el conjunto visitante se impuso con dos anotaciones de Rafa Silva (St. 35m., y 45m.).



Cervi, de 25 años y ex Rosario Central, ingresó como titular y fue reemplazado en el cierre del cotejo por el marroquí Adel Taarabt.



Por su lado, en Sporting Lisboa se desempeñó el mediocampista neuquino Marcos Acuña (ex Ferro y Racing), quien vio la tarjeta amarilla a los 30 minutos de la primera etapa.



En otro de los encuentros adelantados, Porto, con la contribución del arquero Agustín Marchesín (ex Lanús), cayó 1-2 con Sporting Braga.



Mañana jugarán Desportivo Aves-Portimonense, Vitoria Guimaraes-Santa Clara, Tondela-Moreirense y Belenenses-Vitoria Setúbal.



Principales posiciones: Benfica 48 puntos; Porto 41; Famalicao 30; Sporting Lisboa 29; Sporting Braga 27