Bergman dijo que el mensaje que hoy dará Macri "responde a una demanda de la ciudadanía"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, confirmó que esta noche habrá un mensaje del presidente Mauricio Macri por cadena nacional y consideró que responde a "una demanda de la ciudadanía" y que es "importante rendir cuentas".



"Entiendo que esta noche es el mensaje que el Presidente va a transmitir", dijo al ser consultado durante una rueda de prensa en la Casa Rosada en la que realizó un balance de sus cuatro años de gestión en el área.



"También lo entiendo como una demanda de la ciudadanía" añadió el funcionario, que dijo que si bien el mandatario "no utilizó en su gestión la cadena nacional", ahora entiende que hay una demanda en ese sentido.



"Me parece útil", sostuvo Bergman, y añadió que es "importante no solamente rendir cuentas" sino también mostrar "con transparencia cómo llegamos y cómo nos vamos, poniéndolo en el valor".



Esta noche el presidente Macri brindará a las 20 un mensaje por cadena nacional para "rendir cuentas" a la ciudadanía de sus cuatro años de gestión.



A través del decreto 815 publicado hoy en el Boletín Oficial, el jefe de Estado dispuso que "el Poder Ejecutivo Nacional, previo a la finalización del mandato presidencial establecido en el artículo 90 de la Constitución Nacional, deberá informar a la ciudadanía sobre el estado de la Nación resultante de los cuatro años de gestión".



Entre los considerandos del decreto, que también lleva la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, se indica que "la rendición de cuentas a la ciudadanía es uno de los principios fundamentales sobre los que se asienta el sistema representativo y republicano que adopta nuestra Nación como forma de gobierno".



Asimismo, señala que "la rendición de cuentas se desarrolla a través de una serie de procedimientos y mecanismos por medio de los cuales los funcionarios públicos motivan sus acciones, responden a críticas y requerimientos y asumen responsabilidad por sus actos y decisiones".