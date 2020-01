Bermúdez: “¡¿Con qué plata vamos a pagar los refuerzos?!”, se preguntó

El colombiano Jorge Bermúdez, ex jugador del club e integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, se preguntó con qué dinero pagará la institución los refuerzos e incorporaciones que la parcialidad xeneize reclama para esta temporada 2020.



“¡¿Con qué plata vamos a pagar los refuerzos?! No podemos pedirle a Boca que gaste lo que no tiene. Seguimos pensando que el club tiene la plata de hace dos meses, pero no es así”, consideró el ex zaguero central, de 48 años.



La referencia del ahora dirigente tiene relación directa con el hecho de cómo tomó la actual conducción, encabezada por el presidente Jorge Amor Ameal, al club de la Ribera, sobre todo en el aspecto patrimonial-económico.



“Me encantaría haber incorporado más jugadores”, manifestó el férreo ex defensor de los equipos que dirigía Carlos Bianchi, a fines de los '90.



“Pero no podemos ser irresponsables y gastar más plata de la que entra al club. Esto es un proceso que lleva su tiempo”, dijo.



En el actual mercado de pases, el equipo dirigido por el DT Miguel Angel Russo apenas incorporó al mediocampista Guillermo 'Pol' Fernández, procedente del Cruz Azul mexicano, y al zaguero peruano Carlos Zambrano, quien fue presentado hoy en la Bombonerita.



Bermúdez, quien trabaja a la par de los ex jugadores Marcelo Delgado y Raúl Cascini bajo la órbita del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, ejemplificó: “Para mí sería muy fácil apuntar y querer contratar a Cristiano Ronaldo. Pero con qué plata vamos a traerlo”, insistió.



“Parece que la culpa fuera de nosotros que Román no quiere (incorporar) o que el 'Patrón' (haciendo referencia a él mismo) no quiere, que estamos tomando café”, dijo el colombiano.