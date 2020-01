Berni afirmó que la ministra Frederic "no expresa necesariamente lo que pensamos los bonaerenses"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo hoy que tomó "con mucho respeto" las declaraciones del presidente Alberto Fernández, luego de que el mandatario le pidiera que se "ocupe" de "resolver" los "problemas" de su distrito tras las críticas que le formuló a su par de la Nación, Sabina Frederic.



"Sería bueno que se ocupe de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos problemas para resolver, básicamente. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Cuenta con todo mi aval, con todo mi apoyo y estoy seguro que está en la senda correcta y el resto son opiniones de alguien", había manifestado Fernández en una entrevista publicada ayer.



Hoy, al ser consultado sobre el tema en radio La Red, el ministro de Seguridad bonaerense respondió: "Las declaraciones de Alberto Fernández las tomo con mucho respeto, no solo porque es el Presidente, sino el representante de nuestro espacio político. Alberto dice claramente que la ministra expresa lo que él piensa en materia de seguridad, y está muy bien y es lógico que así sea".



No obstante, Berni dejó claro que "eso no significa que la ministra exprese lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses".



"Aquellos que venimos del campo de la ciencia no creemos en el pensamiento único ni binario como una metodología de construcción política. Mucho menos a la hora de pensar y planificar políticas públicas", continuó el funcionario.



En este sentido, el responsable de Seguridad bonaerense sostuvo que el ex presidente Néstor Kirchner le enseñó que "nadie es dueño de la verdad absoluta" y que "cuánto más profunda sea la discusión", "más" se acerca uno a "la verdad".



Dijo también que "ninguna posición es buena o mala en sí misma, sino que hay que contextualizarla" e insistió en que "la ministra no expresa lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses", aunque relativizó que eso "no está ni bien ni mal".



"Siempre trato de ser coherente entre lo que pienso y digo, y entre lo que digo y hago, pero además lo sostengo en el tiempo. Siempre he sostenido mis principios y eso es lo que nos credibilidad ante la sociedad", remarcó Berni.



En esa línea, destacó que "la sociedad entiende que no siempre lo opuesto está enfrentado, sino que también existe lo opuesto complementario".



El ministro sostuvo que "las discusiones enriquecen el debate y se está haciendo una cuestión donde no la hay" y finalizó: "Nadie es dueño de la verdad absoluta".



En diciembre, Berni había calificado de “disparate” la decisión de Frederic de desestimar el uso de las armas Taser y señaló que la ministra nacional "nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperado cruzar un semáforo", lo que le valió una respuesta de la funcionaria, que sostuvo que él "tampoco anduvo con una pistola en la mano en la avenida 9 de Julio".



La semana pasada ambos se reunieron y acordaron la conformación de un "Comando Unificado" para articular la distribución de los efectivos de las fuerzas federales en territorio bonaerense.