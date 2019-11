Bertone convocó a su sucesor en Tierra del Fuego a un encuentro para "avanzar en la transición"

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, invitó hoy formalmente a su sucesor en el cargo, Gustavo Melella, a una reunión para "avanzar en el proceso de transición en curso", aunque el mandatario electo todavía no contestó si concurrirá y desde su entorno dudan de que lo haga.



Bertone, que perdió sus chances de ser reelecta en las elecciones del 28 de junio, relizaba desde los últimos días un intercambio de información a través de funcionarios gubernamentales y referentes designados por el gobernador electo, pero hasta ahora no se entrevistó personalmente con el actual intendente de la ciudad de Río Grande.



La jefa del Ejecutivo fueguino hasta el 17 de diciembre propuso realizar una reunión el lunes próximo, a las 11, en la Casa de Gobierno, ubicada en Ushuaia.



En una nota dirigida a Melella y enviada al secretario de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión del municipio riograndense, Agustín Tita, Bertone consideró que el encuentro debería realizarse "sin perjuicio del proceso (de transición) que llevan adelante nuestros representantes", en el marco de un decreto (número 1877/19) en el que el gobierno estableció las pautas de ese intercambio de información.



"Una vez concluido el calendario electoral de este año, y a pocas semanas de su asunción como gobernador, servirá poder conversar personalmente sobre el estado de situación de la provincia, y articular lo que aún haga falta para que usted pueda contar con toda la información necesaria para iniciar su gestión de la mejor manera", indicó la invitación que fue difundida por el gobierno.



Además, Bertone le hizo saber a Melella en la nota que en su carácter de diputada electa (ganó las elecciones del pasado 27 de octubre) se pondrá a disposición de la provincia "como lo he hecho cada vez que me han elegido para ejercer un cargo en el Congreso de la Nación, para impulsar todos aquellos proyectos legislativos o gestiones que como titular del Poder Ejecutivo Provincial pudiera requerir en beneficio del pueblo fueguino".



El gobernador electo no contestó la convocatoria y, en cambio, se conoció la presentación de un amparo judicial contra la administración de Bertone, firmado por el propio Melella y por la vicegobernadora electa Mónica Urquiza.



La acción judicial busca frenar la obra denominada "Corredor del Beagle", una ruta costera con fines turísticos y productivos, que según entidades ambientalistas se está llevando a cabo con "serias irregularidades" por el impacto sobre el ambiente y los yacimientos arqueológicos de la zona.