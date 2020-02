Blanco: "La continuidad de Becaccece no depende del resultado del domingo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Víctor Blanco, presidente de Racing Club, aseguró hoy que la "continuidad" del técnico Sebastián Beccacece al frente de la 'Academia' "no depende del resultado del domingo", en referencia al clásico ante Independiente por la fecha 19.



"La continuidad de Beccacece no depende del resultado del domingo. Es una locura que ya se hable de eso", dijo el máximo responsable de la institución de Avellaneda.



"Lleva muy poquito tiempo de trabajo el técnico. Estamos muy contento con el trabajo que está haciendo Beccacece, pero todo lleva tiempo", continuó sobre el ex entrenador de Independiente.



Blanco, de 73 años, además opinó que Racing es el "candidato" a quedarse con el clásico de Avellaneda ante su eterno rival, a jugarse en el Cilindro.



"Racing es el candidato a ganar el domingo, sin dudas. Tenemos un equipo consolidado y somos los campeones", dijo en diálogo con Radio La Red.



"Me tengo muchísima fe para el clásico de Avellaneda", cerró Blanco.