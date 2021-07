En la previa de una semana clave que tendrá el sábado próximo el fin del misterio con la presentación de candidatos y el inicio de la campaña electoral para renovar tres bancas en el Congreso Nacional, diferentes dirigentes bloquistas le pidieron a Luis Rueda que encabece la lista partidaria de cara a las PASO que podría darse contra el PJ en septiembre próximo. La máxima autoridad partidaria no esquivó el pedido de la dirigencia y respondió.

No cabe dudas que hoy, Rueda es el dirigente bloquista con más peso y que mejor mide. Situación que no está en discusión. Conociendo esto, en la última reunión vía zoom del Comité Central, diferentes referentes del espacio centenario le solicitaron que sea él quien lidere la lista de diputados nacionales en el caso de que se autorice la competencia en el Frente Todos. Además le brindaron todo el apoyo para que el partido de la estrella juegue con lista propia luego de varios años que no lo hace, la última vez fue en 2005.

Rueda respondió al pedido de que sea él quien encabece la potencial candidatura al recordar que ya tuvo la posibilidad de ir en una lista, además de que renunció a su banca cuando dejó el cargo la exdiputada Daniela Castro. “Mi lugar es donde estoy, un lugar importante también para ustedes. Yo nunca pienso en un cargo y el bienestar personal, no busco construir desde lo personal sino desde lo colectivo. Les agradezco la confianza, pero creo que es el momento y es bueno que otros dirigentes se posicionen. Si queremos un 2023 tiene que haber muchos hombres, mujeres y jóvenes bien posicionados en toda la provincia”.

El presidente del Partido Bloquista apuntó también que “es hora de que estemos todos juntos, son pocos los que están por fuera de la casa bloquista” y no dudó en decir que si llega la posibilidad de jugar las PASO con lista propia “los bloquistas sabemos cómo golpear puertas y llegar a los sanjuaninos”.

Si finalmente la competencia se autoriza en el Frente Todos, acción que los bloquistas pretenden más allá del resultado que puedan lograr en las urnas, la lista sería encabezada por el actual concejal de Capital Alfredo Nardi, quien dejó además muy buenos recuerdos en su paso director de Protección Civil, y Laura Adámoli, hoy la vicepresidenta del partido.

Carta documento contra Bravo

El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, envió una carta documento a Juan Domingo Bravo por los dichos que el dirigente disidente dijo la pasada semana. En una entrevista radial, el hijo del caudillo, apuntó al ser consultar sobre la posibilidad de ser sancionado por haber firmado la conformación del Frente Juntos por el Cambio que “la verdad que al que habría que sancionares a Rueda porque es el maletero del gobernador, es una vergüenza que el presidente del Partido Bloquista sea secretario del gobernador”.

Por estos agravios el apoderado del partido envió una carta documento a Bravo para que rectifique o ratifique sus dichos. El delito de injurias y calumnias, por haber tratado de maletero del gobernador a Rueda, es un delito penal pero no es un delito de acción pública, es de instancia privada y lo que se persigue es una acción civil resarcitoria. A pesar de ser un delito penal, no implica prisión sino una multa.

Con esta carta se busca que, en los mismos términos y medios que realizó la agresión, realice el descargo pidiendo disculpas públicas o bien ratificando los dichos. Desde el entorno de Rueda fueron categóricos al decir que “si acusa a un funcionario público de la comisión de un delito debería ir a la fiscalía de turno y presentar las pruebas, sino debe retractarse”.