Boca arrancará mañana la pretemporada bajo la conducción de Russo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de Boca Juniors arrancará mañana la pretemporada bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, quien iniciará su segundo ciclo en el club con la Copa Libertadores de América como máximo objetivo.



El primer encuentro de Russo, quien fue presentado el pasado lunes, con sus nuevos dirigidos será por la mañana en el complejo Pedro Pompilio.



Luego de los estudios médicos, el plantel se volverá a reunir a la noche en un hotel de la localidad bonaerense de Ezeiza y el sábado por la mañana será la primera práctica en el predio que el club tiene en dicha zona.



En el primer día de trabajo, Russo estará acompañado por Leandro Somoza como primer ayudante y Damián Lanatta como preparador físico pero posiblemente se sume otro asistente al cuerpo técnico.



En cuanto al plantel, la expectativa pasará por la presencia de Carlos Tevez, ídolo de la institución.



En su presentación, Russo confirmó que se tendrá una charla con el "apache" ya que es "jugador del club" con contrato vigente, según informó el flamante presidente, Jorge Amor Ameal.



Ameal agregó que Tevez, de 35 años, tiene la posibilidad de rescindir el contrato hasta el 15 de enero.



La nueva dirigencia que tiene a Juan Román Riquelme como uno de los vicepresidentes y responsable del fútbol todavía no dio indicios de los refuerzos para encarar la primera parte del año y Russo también aclaró que primero quiere conocer al plantel para tomar decisiones.



Así será que mañana se presentarán jugadores con trayectoria que regresan tras jugar a préstamo en otros clubes como los casos de Leonardo Jara (DC United, de Estados Unidos) y el colombiano Sebastián Pérez (Barcelona, de Ecuador), entre otros.



Las únicas ausencias, por el momento, serán las de los mediocampistas Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo, quien están afectados a la preparación del seleccionado argentino sub 23 que participará del torneo Preolímpico de Colombia al igual que el delantero venezolano Jan Hurtado.



El segundo ciclo de Russo tendrá dos pruebas amistosas en el estadio Bicentenario de San Juan durante la pretemporada (jueves 16 de enero ante Universitario de Perú y domingo 19 con Athlético Paranaense de Brasil) y una semana más tarde será el debut oficial con Independiente, de local, por la Superliga, que tiene al equipo como escolta a un punto del líder Argentinos Juniors.



Sin embargo, el máximo objetivo será la Copa Libertadores de América 2020 donde el "xeneize" tendrá su estreno el 3 de marzo en Venezuela ante Caracas, una semana después recibirá a un rival a confirmar en La Bombonera y luego visitará a Libertad, de Paraguay, en los primeros tres compromisos.



"Ojalá me toque ganar de nuevo la Copa y festejar en La Bombonera. Es lo que uno busca y quiere. Ojalá me toque pasar lo mismo que en 2007", fue el deseo que expresó Russo, quien fue el último entrenador en conquistar el ansiado título.



Durante el 2007, su primer ciclo en el club, el experimentado entrenador dirigió 56 partidos y consiguió el 60.71 por ciento de los puntos.



En lo personal, Russo, de 63 años, pondrá en marcha el ciclo técnico número 22 de una carrera de entrenador que ya lleva tres décadas.



Russo también dirigió a Lanús (1989-1994 y 1999-2000), Estudiantes de La Plata (1994-95 y 2011), Rosario Central (1997-98, 2002-04, 2009 y 2012-14), Colón de Santa Fe (1999), Los Andes (2000-01), Vélez Sarsfield (2005-05 y 2015), San Lorenzo (2008-09), Racing Club (2010-11).



Y en el exterior trabajó en Universidad de Chile (1996), Salamanca de España (1998-99), Morelia de México (2002), Millonarios de Colombia (2017-18), Alianza Lima de Perú (2019) y Cerro Porteño de Paraguay (2019).