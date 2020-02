Boca busca en Santiago del Estero el triunfo que le permita seguir luchando

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Boca Juniors (36 puntos) intentará mañana alcanzar el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero (24), que le permita continuar en la lucha por la vanguardia de la Superliga de fútbol, que lidera River Plate (39).



El partido, correspondiente a la 20ma. Fecha del torneo, se celebrará desde las 21.50, en el estadio Alfredo Terrera de la capital santiagueña. El árbitro será Facundo Tello y habrá trasmisión en vivo de la señal de cable Fox Sports Premium.



El equipo dirigido por Miguel Angel Russo contará con el regreso en la valla del mendocino Esteban Andrada, ya recuperado de un fuerte esguince en la rodilla derecha, molestia que le impidió tomar parte de los compromisos oficiales del 'Xeneize' en lo que va del año.



El ex Arsenal y Lanús reemplazará a Marcos Díaz, de buenos desempeños en los encuentros en los que le tocó atajar: 0-0 con Independiente, 2-1 con Talleres de Córdoba y 2-0 con Atlético Tucumán.



Otro de los que asoma a disposición en el campamento azul y oro es el media punta Mauro Zárate, aunque el propio DT no aseguró su presencia desde el arranque.



En principio, aun a falta de confirmación oficial del entrenador, el equipo de Boca, excepción hecha lo de Andrada, sería el mismo que viene de ganarle al 'Decano' tucumano.



De este modo, Carlos Tevez y Franco Soldano se perfilan para ser los componentes de la dupla ofensiva, relegando al cordobés Ramón Abila al banco de los suplentes.



De la misma manera, el colombiano Jorman Campuzano, de más que aceptables rendimientos en los compromisos ante Talleres y Atlético Tucumán, continúa ganándole la pulseada a Iván Marcone, quien estará entre las alternativas.



Por el lado del 'Ferroviario' santiagueño, el técnico Gustavo Coleoni mantiene aún algunas incógnitas, a partir de que algunos de sus hombres están afectados con molestias físicas.



El marcador de punta Ismael Quilez presenta una ligera fatiga muscular en el cuádriceps derecho, mientras que el atacante Jonathan Herrera está con una entorsis de tobillo izquierdo.



En tanto está completamente descartado el delantero Cristian Chávez, una de las incorporaciones que llegó procedente de Independiente a principios de temporada, a raíz de una distensión en el ligamento colateral de la rodilla derecha.



Una enorme expectativa ha presentado la participación de Boca Juniors en un compromiso oficial en la provincia, después de 49 años (el anterior se dio en el Nacional 1971). Y si bien no está permitido el público visitante, algunos socios de Central Córdoba evaluaban la posibilidad de revender sus localidades, a través de distintas redes sociales lo que hubiese permitido la presencia de hinchas 'xeneizes', en condición de neutrales.



Sin embargo, la directiva de la entidad santiagueña emitió un duro comunicado penando la reventa de esas entradas, a punto tal que aseguró que “los socios que sean advertidos” que venden sus respectivos boletos “serán expulsados” de los registros del club.



El historial entre ambos equipos es por demás singular: solamente jugaron en dos oportunidades y Boca no le pudo ganar aún al 'Ferroviario'.



En el primer choque, desarrollado en la Bombonera, por el Nacional 1967 (15 de octubre), el elenco santiagueño protagonizó un batacazo y ganó por 2-1 con los tantos de Marcelo Aranda y Manuel Rojas. El legendario Antonio Ubaldo Rattín marcó el descuento del equipo que, en ese entonces, conducía una gloria del fútbol: Adolfo Pedernera.



El segundo y último partido hasta el momento ocurrió cuatro años más tarde, en el Nacional 1971 (30 de octubre), cuando se registró un empate en un gol.



En un cotejo nocturno disputado en el estadio Terrera de la capital santiagueña, Ramón 'Mané' Ponce situó en ventaja a Boca, que por esos días tenía como entrenador al español Fernando Riera. El empate de Central Córdoba fue logrado por Manuel Rojas.







-Probables formaciones-



Central Córdoba (SE): Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Hugo Vera Oviedo, Francisco Manenti y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Cristian Vega y Franco Cristaldo; Dany Cure y Jonathan Herrera o Joao Rodríguez. DT: Gustavo Coleoni.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel A. Russo







Cancha: Estadio Alfredo Terrera (Santiago del Estero)



Arbitro: Facundo Tello



Hora de comienzo: 21.50



Televisación: Fox Sports Premium