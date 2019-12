Boca compartirá zona con Independiente y San Lorenzo, y River con Racing en la Copa Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Boca Juniors, subcampeón de la primera edición de la Copa Superliga, compartirá zona con Independiente y San Lorenzo, mientras que River Plate hará lo propio con Racing Club.



La Superliga anunció hoy las dos zonas que conformarán la segunda edición de la Copa que tuvo a Tigre como primer campeón, y que se disputará cuando finalice el presente torneo el año que viene.



La zona A estará encabezada por Boca Juniors junto con Independiente y San Lorenzo y la completan Arsenal, Banfield, Central Córdoba, Gimnasia, Godoy Cruz, Newell’s, Patronato, Unión y Vélez.



En la B estarán River, Racing y los siguientes equipos: Aldosivi, Argentinos, Atlético Tucumán, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes, Huracán, Lanús, Rosario Central y Talleres.



Los once partidos de la Copa Superliga se tendrán en cuenta para los promedios del descenso que al finalizar la temporada -en junio del año que viene- determinarán los tres equipos que bajarán a la Primera Nacional.



Luego, los dos primeros clasificarán a las semifinales y posteriormente los ganadores disputarán la final.



Los dos grupos fueron establecidos mediante un software especial, a cargo del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet, informó la entidad presidida por Mariano Elizondo.



Para ello se tuvieron en cuenta doce puntos para obtener la mayor "equidad deportiva".



Los puntos más importantes son: se distribuyeron de los 10 últimos promedios del descenso, 5 en una zona y 5 en otra; un equipo no se enfrentará a un club grande en fechas consecutivas; se balancearon los viajes al interior; no habrá enfrentamientos entre los diez peores promedios en las últimas dos fechas; y todos los equipos terminarán la temporada regular jugando 17 partidos de local y 17 partidos en condición de visitante.