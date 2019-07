Boca presentó a Alexis Mac Allister, Jan Hurtado y Eduardo Salvio

Boca presentó en la tarde del viernes a los tres refuerzos que llegaron al club: Alexis Mac Allister, proveniente de Brighton & Hove y de último paso por Argentinos Juniors, Jan Hurtado, proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Eduardo Salvio, proveniente de Benfica.

"Soy hincha de este club y todo sabe por qué estoy acá. No vengo a pasear ni nada por el estilo, quiero jugar y hacer historia en este club. Llegar me cambió la vida, tuve que cambiar el teléfono porque me lo habían difundido. Lo que quiero que me vaya bien y ahí vamos a ver si deportivamente también me cambia la vida", expresó Mac Allister en conferencia de prensa. "A la hora de jugar trato de ser siempre el mismo. La palabra presión no entra en el diccionario. Obviamente hay un montón de situaciones que se dan que son difíciles de manejar, pero he aprendido a convertir las palabras negativas en positivas, y la presión prefiero tomarla como responsabilidad", añadió

Por su parte, el venezolano se mostró muy feliz por su llegada al Xeneize. "Tuve la oportunidad de ir a Europa, pero quería tener más minutos en la Argentina, tener más experiencia y aprender. Me va a ayudar mucho para mi formación y para mi carrera. Llego a un lindo club, con muchos jugadores con gran experiencia y quiero aprender de ellos", declaró Hurtado.

El Toto también habló de la felicidad que le genera poder cumplir el sueño de llegar al Club de la Ribera. "Es un paso deportivo importante en mi carrera. Soy optimista, ya quiero estar dentro del campo, ayudando al equipo y estoy disponible para el técnico. Es decisión de él ponerme a jugar o no. Me veo jugando en Curitiba el miércoles. Soy consciente de que no voy a tener mucho tiempo de adaptación", deslizó. "Es el mejor regalo para mi mamá que esté acá. Ella sabe que estoy cumpliendo un sueño en vestir estos colores. Estoy con muchas ganas esperando el día en que me toque debutar con esta camiseta", concluyó.

Además de ellos tres, el Xeneize espera por la llegada del italiano Danielle de Rossi, quien quedó libre de Roma y quiere cumplir su sueño de jugar en el Xeneize. "Está hecho en un 99%", confirmó Daniel Angelici, presidente de la institución.