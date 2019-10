Boca retiró de sus redes el polémico spot que difundió su dirigencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Boca Juniors retiró de sus redes sociales el polémico spot publicitario que difundió su dirigencia en pasado jueves en la Cena Anual Solidaria como parte de la campaña política del oficialismo para las elecciones presidenciales del club en diciembre próximo. El envío, que cierra con la aparición del actual presidente Daniel Angelici y el candidato oficialista Christian Gribaudo, generó un fuerte repudio en diversos sectores por el mensaje destinado a fortalecer la identidad "xeneize". El guión del video afirma que los ídolos históricos del club "no son chilenos ni uruguayos" sino "nacidos acá (en Argentina)" y que todo "el país es de Boca", incluso "Dios", en un juego por la participación de Diego Maradona en su grabación. También asegura que el cordobés Mario Alberto Kempes, figura del seleccionado argentino en la conquista del primer Campeonato Mundial 1978, también es hincha de Boca, algo que el propio "Matador" se encargó de desmentir en las últimas horas frente a la repercusión del spot. El colombiano Jorge Bermúdez, campeón de la Copa Libertadores 2000 y 2001 y la Intercontinental 2000 ante Real Madrid de España, entre otros títulos, disparó que la idea de la actual dirigencia de Boca desnudó "ignorancia y xenofobia". "Ningún hincha de Boca tiene que disculparse conmigo por la ignorancia y xenofobia de aquellos que hacen política pisoteando la gloria de nuestro club y nuestra identidad. Se nota el desespero porque sienten que sus días están contados y la gente no los soporta", disparó el "Patrón". "El spot fue una vergüenza. Nosotros tuvimos muchos ídolos extranjeros y de alguna forma se los ningunea. Con los demás no hay que meterse. Si le querés decir algo a River, andá a la cancha, plantate y ganá", aseguró el ex mediocampista Cristian Traverso, otro integrante del exitoso primer ciclo de Carlos Bianchi.