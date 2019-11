Boca sumó el empate que necesitaba para acceder a lo más alto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Boca Juniors sumó esta noche el empate que necesitaba para acceder a la punta, al igualar 0-0 con Vélez Sarsfield, en reñido encuentro de la 13ra. Fecha de la Superliga de fútbol de primera división.



Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro llegó a las 25 unidades y alcanzó la línea de Argentinos Juniors (perdió por 3-0 con San Lorenzo) y Lanús (cayó en el clásico con Banfield por 1-0), los otros dos punteros.



Vélez, por su lado, se mantiene en una posición expectante, con 22 puntos en la clasificación.



El conjunto xeneize terminó con diez hombres por la expulsión del lateral colombiano Frank Fabra, a los 16 minutos de la segunda mitad.



La primera parte fue más fricción que juego. Entre los cortes permanentes del árbitro Patricio Loustau, las imprecisiones y la lucha sin sentido, se dieron 45 minutos para el olvido.



Boca puso cinco volantes en la mitad de la cancha y dejó en soledad arriba a Mauro Zárate, que así y todo se las compuso para forzar una de las pocas situaciones de riesgo (5m.), con un cabezazo que exigió una buena respuesta del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez.



Pero lo del delantero surgido en la entidad de Liniers se fue diluyendo de a poco, porque vivió un "encuentro aparte" con los simpatizantes locales, que lo hostigaron cada vez que tocó el balón.



Vélez halló claridad cada vez que la pelota pasó por los pies de Fernando Gago, que no tuvo compañía ni en Nicolás Domínguez ni en Lucas Robertone.



La más clara del "Fortín" estuvo en un tiro libre de Janson que detuvo Andrada con sobriedad.



El segundo período mostró otra predisposición de parte de los dos equipos. Por lo pronto, en menos de 10m., el equipo visitante se adelantó unos metros en la cancha y adquirió un protagonismo que no había exhibido anteriormente. Una llegada de Agustín Almendra y un tiro libre de Mauro Zárate, a las manos de Domínguez, generaron cierta preocupación en el semblante del DT Heinze.



Vélez contrarrestó rápido con un disparo de Leandro Fernández que pegó en la parte superior del travesaño (10m.) y otro de Bouzat, que se abrió y salió junto al poste derecho (11m.).



La expulsión del colombiano Fabra (16m.) por segunda infracción a Bouzat abrió otro cuadro de situación. El conjunto xeneize, definitivamente, apostó a jugar de contra y casi alcanza el premio mayor de la Lotería, con una corrida de Almendra (28m.).



A Vélez le quedó el manejo de la pelota, pero más allá de los buenos ingresos de Almada y Romero, al conjunto de Heinze le faltó precisión y claridad en el área.



Por eso, la única situación más o menos consistente para desnivelar el pleito se dio recién en tiempo de descuento (46m.), cuando Maximiliano Romero despachó un tiro cruzado y exigió otra muy buena respuesta del arquero Andrada, una de las figuras de la noche.







-Síntesis-



Vélez Sarsfield: Alexander Domínguez; Hernán De la Fuente, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Fernando Gago y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.







Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Agustín Almendra y Emanuel Reynoso; Alexis Mac Allister; Mauro Zárate. DT: Gustavo Alfaro.







Cambios en el segundo tiempo; 18m. Junior Alonso por Mac Allister (BJ); 25m. Thiago Almada por Robertone y Maximiliano Romero por Leandro Fernández (VS); 26m. Jan Hurtado por Zárate (BJ); 34m. Eduardo Salvio por Almendra (BJ); 38m. Alvaro Barreal por Bouzat (VS)







Incidencia en el segundo tiempo: 16m. Expulsado Fabra (BJ)







Amonestados: Nicolás Domínguez, Leandro Fernández, Giannetti, Cufré (VS) Lisandro López, Reynoso y Hurtado (BJ)











Arbitro: Patricio Loustau.



Cancha: Vélez Sarsfield.