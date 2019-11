Boca Unidos de Corrientes venció a Güemes de Santiago del Estero y le arrebató la punta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Boca Unidos de Corrientes le ganó hoy como local a Güemes de Santiago del Estero por 2 a 1, le arrebató la punta de la Zona 1 del torneo Federal A de fútbol, que comparte con Chaco For Ever, que venció a Sportivo Las Parejas por 1 a 0, en sendos partidos por la decimotercera fecha.



Con las victorias de Boca Unidos y Chaco For Ever, ambos tienen 21 unidades, dos más que Güemes, que se quedó con 19 y un escalón por debajo en las posiciones.



Los resultados y posiciones de las dos zonas del Federal A, fueron los siguientes:



-Zona 1:



Hoy:



Gimnasia y Esgrima de Concepción de Uruguay 0 - Central Norte de Salta 0.



Douglas Haig de Pergamino 1 (David Correa, en contra) - Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 1 (Mauro Siergiejuk).



Crucero del Norte de Posadas 1 (Alvaro Klusener) - San Martin de Formosa 2 (Crisitian Ibarra y Gian Franco Alegre).



Unión Sunchales (Santa Fe) 0 - Sarmiento de Resistencia 0.



Sportivo Belgrano de San Francisco 0 - Juventud Unida de Gualeguaychú 1 (Neri Bandeira).



Chaco For Ever 1 (Julio Cáceres) - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 0.



Boca Unidos de Corrientes 2 (Gabriel Morales -2-) - Güemes de Santiago del Estero 1 (David Romero).



Quedó libre en esta jornada Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.



Posiciones: Chaco For Ever y Boca Unidos 21 unidades; Güemes 19; Las Parejas y Sarmiento 18; Central Norte 17; Douglas Haig 16; Unión Sunchales, Defensores de Pronunciamiento y San Martín 15; Crucero 14; Defensores de Villa Ramallo y Sportivo Belgrano 13; Juventud Unida de Gualeguaychú 12; y Gimnasia de Concepción 9.



-Zona 2:



Hoy:



Camioneros de Luján 1(Alcides Mir Moreira) - Ferro Carril Oeste de General Pico 1 (Daniel Neculman).



Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 2 (Enzo Vértiz -2-) - Sportivo Peñarol de San Juan 1 (Hernán Muñoz).



Sol de Mayo de Viedma 1 (Héctor Morales) - Olimpo de Bahía Blanca 0.



Sansinena de General Cerri (Buenos Aires) 1 (Kevin Guajasrdo) - Huracan Las Heras 1 (Joan Juncos).



Sportivo Desamparadosde San Juan 1 (Ariel Sánchez) - Deportivo Madryn de Chubut 1 (Leandro Becerra).



Juventud Unida Universitario de San Luis 0 - Sportivo Estudiantes de San Luis 1 (Israel Roldán).



La jornada se completará mañana con el partido entre Villa Mitre de Bahía Blanca contra Cipolletti de Río Negro, a partir de las 20.30.



Quedó libre en esta fecha Deportivo Maipú de Mendoza.



Posiciones: Deportivo Maipú y Huracán Las Heras 24; Deportivo Madryn 19; Cipolletti, Ferro, Estudiantes y Sansinena 18; Peñarol 16, Villa Mitre y Sol de Mayo 14; Camioneros 13; Desamparados 12; Círculo Deportivo 10; y Olimpo y Juventud Unida Uversitario 9.