¡Bofetadas! El nuevo negocio de UFC que es furor en el mundo

UFC tiene un nuevo negocio que impacta en los fanáticos, por el cual Dana White está muy contento. En la conferencia de prensa previa al final de la temporada 1 de Power Slap, el mandatario de la empresa líder en el mundo de las MMA tocó todos los temas de relevancia. Se trata de la competencia de bofetadas, en la que los peleadores juegan para noquear a sus rivales.

"Cuando estaba sucediendo antes, nadie lo estaba cubriendo. Debido a que estoy involucrado ahora, todos quieren atacarlo. No hay duda al respecto. Permítanme hablar sobre la historia que salió en el periódico de mi casa nuevamente. El Las Vegas Review-Journal habla de lo avergonzada que debería estar la Comisión Atlética del Estado de Nevada por sancionar a Power Slap, ¿verdad?", partió diciendo White.

Asimismo, Dana también añadió: "La Comisión Atlética del Estado de Nevada es la mejor comisión atlética del mundo. No es solo porque están en nuestra ciudad natal. Si el equivalente de la Comisión Atlética del Estado de Nevada estuviera en Alaska, acudiríamos a ellos para su aprobación. No importa cuáles sean sus opiniones sobre esto. Esto ha estado sucediendo durante 10 años sin regulación".

"Lo que hace la comisión atlética es entrar y supervisarlo y asegurarse de que todas las precauciones de salud y seguridad estén en su lugar y que todos las cumplan y hagan lo que se supone que deben hacer. Estos eventos no regulados están ocurriendo en todo el mundo. Lo bueno de Nevada es que siempre son los primeros, son los mejores. Hay algunos comisionados atléticos que solo quieren grandes boletos, venir y pasar el rato en las peleas y cosas así. A Nevada realmente le importa que las cosas de salud y seguridad estén en su lugar", aseguró el Presidente de UFC.

Para cerrar, Dana White afirmó: "Ayer encontramos a un tipo a través de nuestras pruebas que tenía un aneurisma cerebral, le informamos que la pelea está cancelada y que este tipo nunca debería volver a competir en un deporte de combate. Es por eso que la salud y la seguridad son tan importantes y por qué debería regularse y por qué los reporteros, especialmente en nuestra ciudad natal, no deberían decir que la Comisión Atlética del Estado de Nevada: ¿no les gusta la bofetada? Bien. No mires bofetada. No vengas a un evento. No lo cubras. Ningún problema. Pero para que usted condene a la comisión por hacer aquello para lo que fueron creados. La pelea de bofetadas no va a ninguna parte".