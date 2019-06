Boleta corta, la opción local bajo análisis para las legislativas de octubre

La mayoría de los partidos de la provincia mantiene conversaciones internas sobre el límite del plazo para inscribir frentes nacionales, para decidir qué estrategia seguirán para las legislativas del mes de octubre. Entre ellos está el basualdismo, que aún no define si retomará la sociedad con el macrismo. Una de las alternativas que analiza es presentarse con boleta corta, es decir no llevar candidato a presidente y presentar solamente postulantes a diputado nacional, aunque internamente aclaran que todas las posibilidades están abiertas. Lo mismo evalúan la Cruzada Renovadora y ADN , mientras que Dignidad Ciudadana ya resolvió jugar sin ninguna atadura.

A un día de vencer el plazo para presentar alianzas o frentes para las elecciones de octubre, en San Juan hay pocas certezas. Apenas el macrismo y la UCR se sabe que serán parte de Cambiemos, mientras que el PJ, según lo que dijo su líder, Sergio Uñac, seguirá el camino orgánico que por ahora tiene como única fórmula presidencial a Alberto Fernández y Cristina Fernández.

Por el lado del resto de los partidos, el panorama es de incertidumbre. Y de acuerdo a las charlas que trascendieron ayer, la llamada boleta corta es una de las opciones más conversadas.

El que ya se inclinó por esa estrategia es Dignidad Ciudadana. El diputado provincial de ese espacio, Fernando Moya, aseguró que el viernes pasado decidieron que irán con boleta corta. “Por ahora quedamos en ir solos, hay que ver si después adherimos a algún frente nacional, pero lo veo poco probable”, aseguró el dirigente.

Las miradas están puestas especialmente en el basualdismo, la fuerza de oposición más importante de la provincia. El máximo exponente del espacio es Marcelo Orrego y hasta ahora ha preferido no dar pistas. Sin embargo, en su entorno dijeron que hay dirigentes que quieren la boleta corta y que es una alternativa en estudio.

El basualdismo se alineó con el PRO tras la victoria de Mauricio Macri en 2015, pero para las recientes elecciones provinciales tomó distancia y no quiso llevar el mismo nombre del espacio del presidente (se denominó Con Vos en lugar de Cambiemos). Hay quienes juzgan que sería una contradicción y un retroceso difícil de explicar salir ahora a decir que apoyan al jefe de la Rosada y su proyecto reeleccionista. Por eso, con Alternativa Federal muy debilitada luego de la ida de Sergio Massa, consideran que lo mejor sería no entrar en ningún frente nacional y llevar nada más que postulantes a legislador nacional.

Esa opción significaría romper el frente que el basualdismo comparte desde hace tiempo con la UCR y el PRO. Radicales y macristas intentan mantener adentro a Orrego y compañía y la boleta corta no les dejaría mucho margen para tener éxito.

Hay otro sector que no está de acuerdo, por entender que esa jugada restaría votos. La cuenta que sacan es que el candidato a presidente se lleva todas las miradas y arrastra a la boleta de diputado nacional, por lo que sería dar mucha ventaja en las urnas prescindir de una figura que batalle por el máximo cargo que se pone en juego en octubre.

En ADN, encabezado por Martín Turcumán, y la Cruzada dijeron que no los seduce ninguno de los candidatos a presidente que ya entraron al ruedo. No quieren favorecer a nadie en la grieta y sin un tercer frente nacional con posibilidades reales, no descartan la boleta corta.