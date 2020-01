Bolívar, del DT argentino Vivas, venció fácil y es único líder en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Bolívar de La Paz, dirigido por el técnico argentino Claudio Vivas, venció anoche con facilidad a San José de Oruro, por 5-2, para quedar como provisorio líder del torneo Apertura de primera división del fútbol de Bolivia, al jugarse la segunda jornada.



El delantero argentino Marcos Riquelme (ex Fénix y Olimpo de Bahía Blanca) resultó la figura de la noche en el estadio Jesús Bermúdez, al anotar a los 12, 21 y 45 minutos de la primera etapa.



En el equipo del rosarino Vivas (ex DT de Banfield, Argentinos Juniors y Racing) marcaron los goles restantes los delanteros Juan Carlos Arce y Leonardo Vaca.



En San José, dirigido por el también argentino Omar Asad (ex Godoy Cruz de Mendoza), se desempeñó el ex defensor de Gimnasia La Plata, Kevin Ceceri.



Always Ready, con un gol del ex Argentinos Juniors, Marcos Ovejero, le ganó por 1-0 a Aurora



Mientras que el ascendido Atlético Palmaflor superó por 1-0 a Royal Parí.



Hoy jugarán Real Potosí-Blooming, Jorge Wilstermann-Guabirá, Oriente Petrolero-Nacional Potosí y Santa Cruz-The Strongest



Bolívar es el único líder con 6 puntos, producto de dos victorias, en las que marcó 8 tantos y recibió 3.