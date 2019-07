Bolsonaro apoyó a Macri para que “Argentina no siga la línea de Venezuela"

En la previa del acuerdo del Mercosur que se realizará en Santa Fe, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló sobre el acuerdo firmado entre el bloque regional y la Unión Europea. Además, le expresó su apoyo a Mauricio Macri para las elecciones de octubre.

"El candidato de Cristina Kirchner dijo que revisaría (el acuerdo) Mercosur-Unión Europea. Y eso trae problemas económicos para Brasil, para Argentina, para Uruguay y para Paraguay. Estamos enfocados en la economía. Un gobierno con la economía débil no se sustenta. Y yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri, la verdad aliento apenas que Cristina Kirchner no vuelva al poder, sabiendo y teniendo conciencia que yo no voy a interferir políticamente en otro país. Supe por los medios que el candidato de Cristina Kirchner vendría a visitar a Lula aquí", aseguró Bolsonaro.