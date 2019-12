Bolsonaro asegura que convenció a Trump para que no aplique aranceles al acero y el aluminio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró hoy que logró convencer a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, para que desista de aplicar aranceles al acero y al aluminio de su país.



"Se convenció de mis argumentos y decidió decirnos a todos los brasileños que nuestro acero y aluminio no tendrán recargo. Repito, no se les cobrará de más", sostuvo Bolsonaro en una transmisión en directo a través de su cuenta en en Facebook.



Bolsonaro comentó que mantuvo un contacto telefónico de quince minutos con Trump y dijo que la conversación se desarrolló dentro "del mayor espíritu de respeto y cordialidad".



A su vez, Trump usó su cuenta de Twitter para comentar la conversación con Bolsonaro, pero no hizo ninguna alusión a los aranceles ni confirmo que haya decidido desistir de aplicarlos.



"Acabo de tener una gran llamada con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Hemos conversado de muchos temas incluyendo comercio. ¡La relación entre Estados Unidos y Brasil no ha sido nunca tan fuerte!", afirmó el jefe de la casa Blanca.



Estados Unidos anunció hace un mes la imposición a Brasil y Argentina de aranceles del 10 por ciento al aluminio y del 25 por ciento al acero.



"Brasil y Argentina han aplicado una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores", dijo el presidente estadounidense al justificar esa decisión.