Bolsonaro dice que las relaciones comerciales con la Argentina seguirán sin interferencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que las relaciones comerciales con la Argentina seguirán normalmente con la asunción de Alberto Fernández como jefe de Estado de su principal socio en la región.



"Nuestro comercio con Argentina sigue siendo el mismo, sin interferencia, no cambia nada", dijo Bolsonaro, quien designó como su representante al embajador en Buenos Aires, Sérgio Danese.



Bolsonaro habló brevemente con la prensa al salir de la residencia presidencial de Alvorada sobre la asunción de Fernández y toda la polémica alrededor sobre quién sería su representante en la ceremonia, luego de que fuera descartado el ministro de Ciudadanía, Osmar Terra.



Bolsonaro dijo a los periodistas que analiza "la lista de invitados" a la ceremonia de asunción de Fernández, aunque no dio detalles.



La cadena Globo divulgó que Bolsonaro no quiso enviar a nadie de rango ministerial luego de saber que habían sido invitados los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Cuba, Raúl Castro.