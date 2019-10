Bolsonaro dijo que las manchas de petróleo en las playas son una acción criminal

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que estaba "casi seguro" de que la contaminación de las playas del noreste con petróleo fue una "acción criminal", a la vez que defendió la soberanía sobre la Amazonia y anunció ante inversores que pretende permitir la minería en la selva tropical. En el Brazil Investment Forum, ante representantes de centenares de empresas nacionales e internacionales, Bolsonaro se refirió a los puntos críticos frente a la comunidad internacional, como el tema ambiental, luego de una polémica mantenida con el francés Emmanuel Macron sobre los incendios amazónicos. Asimismo, el mandatario desafío al cacique de la tribu kaiapó Raioni, candidato a Premio Nobel de la Paz, al afirmar que "se le terminó el monopolio sobre la selva amazónica". En el inicio del foro más importante sobre inversiones realizado en el gobierno de Bolsonaro, el presidente dijo que las manchas de petróleo encontradas en 139 playas de la región noreste desde el 2 de este mes son "un derrame producto de una acción criminal". El gobierno descarta que el petróleo sea de Petrobras y en cambio cree que proviene de un barco extranjero. En el mismo contexto, Bolsonaro defendió la soberanía amazónica y dijo que los inversores pueden visitar la región "sin temor a quemarse", tras afirmar que hubo muchas mentiras sobre los incendios en la selva. Además, anunció que su gobierno trabaja para liberar la actividad minera en la selva amazónica. "Queremos casar el medio ambiente con el progreso", subrayó. El ministro de Economía, Paulo Guedes, por su parte, dijo que Brasil está saliendo de la "clínica de rehabilitación" y entrando a una fase de crecimiento con la agenda de reformas y la apertura económica. "Estamos yendo hacia la liberal-democracia, con una fusión entre liberales y conservadores", dijo Guedes, quien además sostuvo que los "Chicago boys", la escuela económica monetarista, "salvó a Chile que era más pobre que Cuba" y que sus referentes globales son la ex primer ministra británica Margaret Thatcher y el ex presidente estadounidense Ronald Reagan. "Nuestra guía es la democracia y los mercados", sostuvo Guedes, quien afirmó que Bolsonaro, lidera una "revolución hacia lo mejor de Occidente, la democracia y los mercados". En ese marco dijo que está listo para ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un discurso también apoyado por el canciller Araújo. Sin embargo, una ducha de agua fría llegó al foro luego de la intervención de los ministros ya que las agencias de noticias estadounidenses divulgaron que Donald Trump eligió a la Argentina y Rumania como candidatos a acceder a la OCDE y no a Brasil. Trump se lo había prometido a Bolsonaro en marzo, cuando visitó la Casa Blanca. En otro orden, Bolsonaro sostuvo que Brasil no debe llegar a las elecciones de 2022 como actualmente se encuentra la situación electoral "de un país más al sur", en referencia a la Argentina, para evitar el retorno de la oposición al poder. "Hemos trabajado para que un país más al sur no vuelva a las manos de otras personas que la colocaron en una situación tan complicada; no podemos ser nosotros en 2022 lo que ese país es y vive en este momento", dijo el jefe del Estado. "No llegar a esta situación dependerá del trabajo serio de cada uno, demostrar que los que ocuparon el gobierno antes no pueden volver; si vuelven por el voto, paciencia, respetaremos, pero no pueden volver por omisión nuestra, nuestro destino con ellos era ser Venezuela, ahora el destino son otros países", subrayó Bolsonaro.