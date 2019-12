Bolsonaro y Lula empatan en primera vuelta pero actual presidente vencería balotaje, según sondeo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Jair Bolsonaro o el ex juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia, son los únicos que pueden vencer en una segunda vuelta electoral al ex mandatario y líder opositor Luiz Inácio Lula da SIlva en caso de las elecciones fueran este mes, reveló una encuesta divulgada por la revista Veja.



El sondeo, del instituto FSB, muestra que Lula y Bolsonaro están en situación de empate en la primera vuelta y que el actual mandatario se impondría, en caso de que las elecciones fueran ahora, por 45% a 40% al líder del Partido de los Trabajadores.



El sondeo está realizado en un el marco de una nota de la revista Veja con una encuesta en la cual el 80% de la población se dice contra a un régimen autoritario y que el 40% de la población cree que hay riesgo de una dictadura.



La encuesta sobre escenarios para 2022 fue realizada con la participación de Lula, que a raíz de su condena por corrupción confirmada en tres instancias está inhabilitado, por la Ley de la Ficha LImpia, para participar de elecciones.



Según el sondeo, en un escenario de primera vuelta Bolsonaro lidera con 32 por ciento, Lula con 29%, ninguno con 10%, Ciro Gomes y Luciano Huck 9%, Joao Amoedo 5% y Joao Doria 4%.



"Es un empate técnico", dijo Marcelo Tokarski, director del Instituto FSB Pesquisa.



Bolsonaro está sin partido porque salió del Partido Social Liberal y fundó Alianza para Brasil, aún no aprobado, Lula está técnicamente inhabilitado y en tercer lugar aparece la opción ninguno.



El tercer puesto, con 9% lo comparten el laborista Gomes, tercero en las elección de 2018, y el magnate y animador televisivo de TV GLobo Luciano Huck, seguido por el ultraliberal Amoedo, del Partido Novo, y del gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, otro empresario, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).



En segundo turno, la encuesta muestra que Bolsonaro derrotaría a Lula 45% a 40% mientars que un eventual choque entre Moro y el actual mandatario sería un empate en 36% cada uno.



Moro derrotaría a Lula en segunda vuelta por 48% a 39%.



El año pasado Bolsonaro derrotó por 55% a 45% a Fernando Haddad, del PT, en balotaje.



"Falta mucho para 2022 pero elos bolsonaristas y los del PT continuaraán apostando en la radicalización", dijo Tokarski al analizar la encuesta.



El sondeo indicó que Lula, incluso con la mochila de dos condenas por parte de la Operación Lava Jato las que denuncia como una persecución política, se configura como el máximo líder del espacio opositor a la ultraderecha representada por Bolsonaro.