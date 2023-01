¡Bomba! Pep Guardiola le dejó un viral mensaje a Barcelona

Antes del partido de este viernes de Manchester City, fue Pep Guardiola quien se quedó con todas las miradas. El entrenador de los "Ciudadanos" dialogó en conferencia de prensa, en la previa del duelo contra Arsenal por la FA CUP. De forma inesperada, dejó un contundente mensaje para el Barcelona de España, club con el que ganó todo hace pocos años. Sin dudas, será la noticia del fin de semana.

"Se lo dije a mis jugadores varias veces y a mi staff porque tuve a muchos ayudantes desde que llegué, no quiero a nadie que no quiera estar conmigo. Yo sentí que un equipo podía ofrecerle ser entrenador y se iría. Estuvo cerca una o dos veces antes y después pasó lo que pasó. No soy una persona que dice ‘no, tenés que quedarte conmigo’. Todos tenemos sueños", fue lo que comenzó explicando Guardiola.

Luego, Pep destacó: "Y yo sé que fue al equipo que ama, el de sus sueños, el cual es hincha... del Arsenal. Él jugó ahí, fue capitán y ama ese club. Me acuerdo que cuando estábamos juntos acá, anotábamos un montón de goles y él saltaba y festejaba excepto frente a un equipo. Ese equipo que cuando anotábamos un gol y yo festejaba, me daba vuelta y él estaba sentado. Era el Arsenal. En ese momento dije ‘a este chico le gusta Arsenal’".

Sorpresivas declaraciones de Pep Guardiola

Por otra parte, el entrenador español señaló al Arsenal como la casa de Mikel Arteta, además de aprovechar la ocasión para exponer qué equipo es el único que lo puede sacar del Manchester City. "Es como yo. Estoy entrenando acá, en cualquier lado y me llama Barcelona, me voy a Barcelona. Es mí club. Yo no soy quién para decir ‘no, te quedás acá conmigo, tomá el contrato, tenés que quedarte con nosotros’", resumió.

Para sentenciar, Pep Guardiola comunicó: "La gente tiene que volar cuando cree que es lo mejor al lugar donde va. A los jugadores se los dije muchas, muchas veces. Si no están felices, se tienen que ir. La vida es muy corta especialmente para los jugadores. Gastar tiempo en un lugar que uno cree que lo tratan mal, que es un lugar malo, no le gusta o cualquier cosa. Es así".