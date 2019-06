Bossio, médico forense: "Del hueso se puede sacar mucha información"

El médico forense Luis Bossio, integrante de una prestigiosa ONG Equipo Argentino de Antropología Forense (que se encarga de establecer la identidad de una persona y sus causales de muerte a través de la lectura de restos óseos), vino a la provincia de San Juan a exhumar y analizar el cadáver de una persona, que la Justicia Federal sospecha que fue asesinada durante la dictadura.

El hombre llegó a la provincia por el pedido del juez federal de Campana (Buenos Aires), Adrián González Charvay, que interviene en el caso Lesa Humanidad, el cual está bajo secreto de sumario. Pero no llegó sólo sino que estuvo acompañado por médico forense Norberto Mario López Ramos, jefe del Servicio de Antropología Forense de la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las antropólogas forenses Analía González Simonetti y Sofía Egaña, también integrantes del EAAF.

-¿A qué vinieron a la provincia? ¿Es la primera vez que vienen?

Vinimos convocados por la Justicia Federal por un caso que nosotros tenemos como N.N. No podemos hablar mucho del caso, porque somos peritos y nos debemos al juez que interviene en la causa.

No es la primera vez que venimos a San Juan. Estuvimos en el mes de febrero del año pasado por una cuestión más antropológica que forense. Estuvimos analizando 8 cuerpos, que en principio se pensó que eran desparecidos de la dictadura militar, pero pertenecían a los pueblos originarios.

-¿En qué consiste el trabajo que vienen a hacer?

Nosotros estudiamos los restos óseos, pero más allá de eso desde el grupo tenemos una visión más amplia que la antropología forense. Trabajamos mucho con las familias que nos solicitan y en la etapa de recuperación de los cuerpos. Básicamente lo que hacemos es exhumar y analizar los restos óseos para tratar de establecer si es un hombre y una mujer, la determinar una edad estimada, así como también todas las causales de muerte. Del hueso se puede sacar mucha información.

-¿Qué herramientas utilizan en este caso?

Generalmente la recuperación de los restos óseos se hacen con cucharin y pincel, no hay nada de sofisticado, se utiliza técnicas de la arqueología para recuperar y acceder a los restos y recuperar información contextual, que no se pierda nada que tengan los restos. Las herramientas son similares y en general la antropología forense no requiere una estructura tecnológica muy elevada, si tenemos necesidades pero están bastantes cubiertas en San Juan.

-Una vez que terminen ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Luego que se termina los estudios de los restos óseos, se toman pedacitos de huesos y piezas dentales, si las hay, y eso se manda a nuestro laboratorio genético ubicado en la provincia de Córdoba.

-¿Cómo empieza el trabajo de ustedes? ¿Quiénes los puede solicitar?

La EAAF es una ONG que puede ser llamada por una familia, el juzgado provincial o federal para concurrir. Generalmente son las familias las que solicitan nuestros servicios, si no el juzgado interventor.

-¿Cuáles fueron sus trabajos más resonantes?

Nuestros trabajos más relevantes fueron desde el caso del Che Guevara, los soldados caídos en Malvinas en el cementerio de Darwin, Luciano Arruga y el caso Maldonado.

-¿Hay un punto de comparación entre este caso en San Juan y los casos resonantes?

Cada caso es distinto. No se puede comparar.

-¿Qué ventajas y desventajas hay de realizar estos procesos en la provincia y en el resto de los lugares?

En la Argentina no tenemos problemas, como son temáticas muy sensibles, la de establecer la identidad de una persona y hay una familia de por medio nos reciben con toda la disposición. En cambio, hay lugares que por las condiciones del país políticas y económicas se hace dificultoso.

-¿Cuál es la opinión que tienen del laboratorio forense de la morgue judicial? ¿Cómo fueron recibidos en San Juan?

La experiencia de trabajar en San Juan fue muy buena, no hay nada que envidiar. Estamos contentos de venir a San Juan. Nos quedamos hasta el jueves.

-¿Qué otros trabajos tienen fuera de la provincia?

Hemos trabajado en 30 países. Ahora estamos con un proyecto grande México y en Centro América, para dar con los inmigrantes, que tratando de llegar a Estados Unidos, quedaron en el camino.