Brasil y Francia clasificaron a los cuartos de final del Mundial Sub 17 de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Brasil y Francia clasificaron para los cuartos de final del Mundial Sub 17 de fútbol, que se juega en Brasil, al eliminar esta noche a Chile y Australia, respectivamente.



El seleccionado local alcanzó el éxito por 3 a 2 ante su par chileno en un reñido desarrollo, con alternativas cambiantes que mantuvieron abierto el marcador hasta el final del partido jugado en el estadio Walmir Campelo Bezerra, en Gama.



Kaio Jorge, con dos goles en el primer tiempo (8 y 45 min), y Diego Silva (20m, ST) le dieron el triunfo a Brasil. Joan Cruz (25 y 41 min. PT) marcó para los chilenos.



El seleccionado anfitrión confrontará en los cuartos de final ante el triunfador de la serie entre Ecuador e Italia, que jugarán mañana en el estadio Kléber Andrade de Vitória, a las 16 (hora de Argentina), escenario también de la llave por los octavos de final entre el seleccionado nacional albiceleste, que conduce Pablo César Aimar, ante Paraguay, a partir de las 20.



Por otro lado, Francia, uno de los mejores equipos del certamen, no tuvo inconvenientes para golear a Australia por 4 a 1, en el cotejo disputado en el estadio Hailé Pinheiro, en Goiania.



Los goles del conjunto francés fueron señalados por Nathanaël Mbuku, en tres oportunidades (6m, PT; 29 y 37m, ST) y por Enzo Millot (42m, ST). En tanto los australianos, se vieron debilitados ante la expulsión de Anton Mlinaric a poco de iniciado el segundo período (11 min), cuando solo perdían por un gol.



En la próxima ronda Francia deberá enfrentar al seleccionado de España.



México y España avanzaron esta tarde a los cuartos de final de Mundial Sub 17 de fútbol, que se juega en Brasil, al eliminar a Japón y Senegal, respectivamente.



México, hipotético rival de Argentina en las semifinales, superó a Japón por 2 a 0 con tantos de Eugenio Pizzuto (12m. ST) y Santiago Muñoz (29m. ST), en partido por los octavos de final jugado en el estadio Walmir Campelo Bezerra, en la ciudad de Gama.



Los aztecas se medirán en los cuartos de final ante Corea del Sur, que ayer dejó en el camino a Angola al superarlo por 1 a 0, al tiempo que serían rival de Argentina si ambos equipos llegan a las semifinales del torneo ecuménico.



En tanto España venció a Senegal por 2 a 1 y se clasificó para los cuartos de final del Mundial de Brasil, gracias a las anotaciones de Robert Navarro (27m. PT) y German Valera (14m. ST), mientras que descontó para los africanos Souleymane Faye (40m. ST), en el encuentro llevado a cabo en el estadio Hailé Pinheiro, en Goiania.