Brenda Uliarte mandó a alguien a matar a Cristina Fernández de Kirchner. Así lo afirman los mensajes que se encontraron en su celular y sus redes.

Uliarte mandó por WhatsApp: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro.”

Publicidad

En la conversación rescatada, Agustina Díaz, (amiga de Brenda Uliarte) preguntó qué había pasado a lo que Brenda respondió. “Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”. Con este mensaje, la justicia continúa la investigación.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En la conversación, Díaz le preguntó cuánto le cobró, a lo que Brenda contestó: “No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.”

Agustina le aclara al peligro que se expone Brenda si es descubierta. A lo que ella responde: “Por eso mandé a alguien” y agrega ”Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada”.

Por último, entre los planes de escape, Brenda cierra la conversación con un “Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”.

Publicidad

El 2 de septiembre tuvieron otra comunicación que le hicieron ver a Díaz en su indagatoria. Fue un día después del atentado a Cristina Kirchner.

Diaz: “Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos donde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?”

Uliarte: “En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan.”

Diaz: “Ya le hallanaron (sic) la casa. Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabia lo que el iba a hacer. Y te contentaste.”

Uliarte: Mensaje borrado

Diaz: Ya también como que caes vos

Uliarte: Mensaje borrado

Diaz: Exacto. Safaban de todo. Pero el tema seria que el flete no te delate. “Ni los demás que te hayan visto llevarte las cosas

Uliarte: Lo hacía y quedaba como un n.n.

Diaz: Yo tengo un cagaso de que te agarren y te periten el celu

Uliarte: Mensaje borrado

Diaz: Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo.

La última conversación que le mostraron a Díaz en su declaración es del 4 de julio

Uliarte: Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas motolov y todo

Amor de mi vida: Sería mejor no?

Uliarte: Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina

Diaz: Otra vez?

Uliarte: Me dan los ovarios para hacerlo

Diaz: Por eso te amo

Uliarte: Pero a mí si me dan los ovarios el tema es como porque la vieja tiene seguridad

Diaz: Y si

Uliarte: No es joda boluda Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro.

Diaz: Te amo