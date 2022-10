Este lunes se conoció la noticia de que los integrantes de BTS, la banda surcoreana de K-pop admirada en todo el Mundo por su música y sus mensajes, dejan unos años el grupo para entrar el ejército de su país y cumplir con el servicio militar obligatorio. Esto trajo sentimientos encontrados entre sus fans y, en la provincia, no hubo excepción. Las armys (así se les denomina a las fanáticas del grupo) de San Juan expresaron sus sentimientos en diálogo con DIARIO HUARPE.

Los jóvenes artistas e ídolos del K-pop RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook están aptos para entrar al ejército y deben cumplir con ello por ley. El Gobierno quiere que los miembros de BTS completen sus obligaciones militares para garantizar la imparcialidad del servicio obligatorio. Hasta hoy, en Corea del Sur había un debate muy dividido en sí se les debía dar una excepción por sus logros artísticos, pero eso se terminó este lunes con la confirmación de la compañía, dueña de BTS.

Bulletproof San Juan.

Big Hit Music anunció que Jin, de 30 años y el más grande de los integrantes, "retirará su petición para demorar su reclutamiento a final de mes y seguirá los pasos requeridos del proceso". Sus pasos serán seguidos por el resto de los miembros y desde la empresa prometieron que los BTS tocarán juntos de nuevo en el año 2025 cuando todos hayan cumplido con sus obligaciones.

Sobre lo que pasa con BTS, opinaron cuatro fans sanjuaninas. Las jóvenes pertenecen al grupo de fans denominado Bulletproof San Juan, que organiza diferentes tipos de encuentros para festejar los logros de BTS, ver sus recitales en vivo por redes sociales o hablar de sus ídolos, pero lo más importante, compartir la pasión y hacer amigos.

La banda no hará recitales por tres años.

La primera en hablar fue Ludmila Flores. “Es muy triste que vayan a hacer el servicio militar y se alejen de la música y de sus fans”, dijo en primer lugar. Sobre si está bien o no, la decisión que tomaron los integrantes de la banda, respondió: “Se supone que tiene que cumplir por ley, y es para servir de otro modo a su nación, asique no me parece malo que vayan”.

Sobre el regreso, Flores dijo: “Son una de las bandas más famosas e influyentes en el mundo, asique su regreso parece seguro”.

Otra de las integrantes, Ayelén Martín explicó: “Te lo cuento desde la perspectiva de alguien que lo vivió en el momento, estuve toda la noche con insomnio hasta el momento en el que se realizó el anuncio. Todos los pensamientos posibles se me cruzaron por la mente pero era algo que todas sabíamos que iba a pasar”.

“Tanto para Corea como para sus habitantes hacer el servicio militar es un honor. BTS siendo la clase de chicos que son sé que están muy a gusto con la decisión que han tomado, sé que están felices de hacer poner orgullosas a todas sus familias y a su Nación”, agregó.

Bulletproof San Juan festejando los nueve años de la banda en la Plaza del Bicentenario..

“Más allá de que a veces cuesta creer algunas cosas, con una mano en el corazón te puedo asegurar que estoy completamente dispuesta a creerles”, expresó sobre la promesa de regresar como banda en el año 2025. “Yoongi (Suga) nos dejó en claro que aún quedan muchísimos años y cosas por hacer y recorrer. Solo quiero decirle algo a la ARMY y es que no se pongan mal ni dejen de confiar, los años pasan volando y ya casi estamos en 2023 así que a no decaer, más que nunca nos necesitan con ellos”, cerró la sanjuanina.

La tercera fanática en hablar fue Cecilia del Carmen Olivera. “El sentimiento que mayormente predomina en mi actualmente es tristeza y angustia. Ya que ellos son una parte muy importante en la vida de millones de armys y pensar en que no los veremos por tres años parece una pesadilla”, resaltó. “En mi caso personal, ellos me sacaron de una depresión tan profunda, me acompañaron en mi soledad y llenaron mi vida de alegría. Entonces ahora siento miedo, ansiedad de volver a caer en ese pozo oscuro al cuál no le veía salida”, añadió.

Bulletproof San Juan.

Sobre si estaba bien o no la decisión que tomaron los BTS en ir al ejército, la opinión de Olivera fue diferente al de las chicas anteriores. “Claramente el servicio militar no beneficia a ningún país. Las guerras sin fin, con fundamentos egoístas, dónde solamente se pierden vidas y destruyen futuros no deberían existir. El hecho de tener que prepararse para un posible conflicto bélico y dejar de lado toda su vida, poniendo en pausa todas sus metas me parece más que injusto”, expresó.

“El mensaje de honestidad que siempre tuvo BTS hace que crea que sí”, dijo la mujer sobre el regreso de la banda surcoreana en el 25. “Como dijo el líder del grupo, en este último concierto que hicieron para fomentar la Expo Busan 2030: "Si crees y confías en nosotros, seguiremos adelante y seguiremos compartiendo música. Pase lo que pase en el futuro, los 7 seguimos sintiendo lo mismo”, resaltó.

Jin, de 30 años, logró aplazar hace dos años su alistamiento.

La última en hablar fue la referente del grupo Bulletproof San Juan, Guadalupe Zurita.

“Siento tristeza porque no vamos a saber mucho de ellos, no van a estar juntos y porque nunca vinieron a la Argentina. Cierran una etapa sin venir al país y me duele mucho no poder verlos. Hubiese querido gira por LATAM antes de esto”, dijo la joven.

Con respecto a la decisión de cumplir con el servicio militar obligatorio, expresó: “Ellos siempre dijeron que lo iban a hacer. En Corea algunos políticos intentaron que no, ya que mueven mucho la economía de allá, pero por su sentimiento patriota lo querían hacer. Además les viene bien un descanso. Siempre los voy a apoyar en lo que decidan y estaré ahí para bancar cada album solista y cada noticia individual de ellos”.

“No creo que vuelva a ser BTS como lo conocíamos hasta ahora. Cada uno lanzará sus carreras solistas y encima suman el servicio militar. Y falta mucho para el 2025. Para mí a lo sumo volverán a hacer recitales cada tanto, o uno final, pero no sacar discos nuevos y hacer giras como grupo”, concluyó sobre la posible vuelta.