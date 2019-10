Bucca dijo que la provincia "es la única que no cuenta con un debate" de los candidatos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato a gobernador bonaerense por Consenso Federal, Eduardo Bucca, dijo hoy que la provincia de Buenos Aires "es la única que no cuenta con un debate" de los postulantes a mandatarios del distrito, y afirmó que le "encantaría que (María Eugenia) Vidal y (Axel) Kiciloff le expliquen a los bonaerenses por qué no quieren debatir". "Este domingo está el debate presidencial, en Capital los porteños ya pudieron escuchar las diferentes propuestas, en cambio a los vecinos de la provincia se les está negando el derecho a escuchar a todos los candidatos, para poder elegir libremente", advirtió en declaraciones realizadas durante una maratón solidaria por los niños con la que unió Santa Clara del Mar con Mar del Plata junto al candidato a Intendente por esa ciudad, Santiago Bonifatti. Bucca propuso que el debate de candidatos bonaerenses se realice en una universidad de la provincia de Buenos Aires y sobre temas como vivienda, salud, pobreza, educación, pymes y agro. "El debate va a ser muy importante para que se conozcan las propuestas de cada uno y poder mirarnos a los ojos, pero básicamente para que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones respecto a qué les ofrecemos cada uno", sostuvo. En ese sentido, dijo que "la provincia de Buenos Aires es la única provincia que no cuenta con un debate. Me encantaría que Vidal y Kicillof le expliquen a los bonaerenses por qué no quieren debatir".