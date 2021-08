Bullrich y las regalías de Josemaría: “Cuando hay problemas entre dos provincias, la Corte Suprema tiene la última palabra”

En su fugaz paso por San Juan para visitar el Parque de Rivadavia y mantener contacto con la gente, la presidenta del PRO Patricia Bullrich habló a solas con DIARIO HUARPE y en la ocasión no dudó al hablar de Josemaría y el potencial problema con La Rioja por las regalías del megaproyecto de cobre y oro en la cordillera iglesiana, de la pobreza que encontró camino a San Juan y, de paso, le envió un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta al decir que no es tiempo de pensar en qué puede suceder con la elección presidencial en 2023.

En el acto que se realizó al aire libre y contó con una multitudinaria cantidad de público, sin distanciamiento social, también estuvieron presentes los precandidatos de Juntos por el Cambio Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo. Además del diputado nacional Marcelo Orrego y los intendentes Juan José Orrego y Fabián Martín. También estuvo acompañando Rodolfo Colombo.

Usted habló de que camino a Rivadavia vio muchos ranchos ¿Encontró mucha pobreza en San Juan?

-Me parece que es necesario saldar la deuda de la pobreza. San Juan es una provincia que hace muchos años está gobernada por el mismo partido y, quizás, sea necesario que haya alternancia para lograr otra idea, otra forma, otro modelo que permita avanzar sobre el buen uso de los recursos que tiene San Juan, como por ejemplo de las regalías para no utilizarlas en gastos corrientes y utilizarlas en infraestructura, viviendas, en avances para toda la gente. Igualmente también es importante saber que uno no puede juzgar a toda una provincia por lo que ve en la ruta. Es importante saber que uno debe tener los ojos de nuestros dirigentes que trabajan en San Juan y que pretender ir al Congreso de la Nación para aportar su granito de arena y terminar con esto.

Usted habla de pobreza en San Juan y Macri prometió pobreza cero y no lo logró

-Es como un querer ser, uno nunca va a lograr el cero en el sentido de hambre cero, narcotráfico cero. Es una forma, un camino, una dirección. Yo creo que lamentablemente hoy en la Argentina hay mucha pobreza y también la pobreza estructural tiene que ver con una forma de gobernar, con un modelo donde el empleo privado, la producción y el emprendedurismo tienen poco lugar y cada vez tiene más lugar el empleo público y los planes sociales. Estas cuestiones en algún momento sirvieron como un aliciente, pero desde hace años estamos así.

¿Entonces qué hay que hacer?

-Necesitamos cambiar y para eso necesitamos bajar impuestos a la producción, cambiar leyes sociales en el sentido de tener leyes laborables que permitan tener una mejor forma de fluir el empleo y por supuestos apoyar todas las actividades productivas. En el caso de San Juan, tanto el agro como la minería. En el agro estamos en una emergencia hídrica y eso es algo que hay que trabajarlo urgente. El agro y los habitantes de San Juan no pueden quedarse sin agua.

La Rioja pide recibir las regalías del proyecto Josemaría que está en San Juan ¿Usted qué opina de esto?

-Yo no tengo el mapa como para decir exactamente qué es, lo que sí sé es que estos conflictos entre provincias se tienen que arreglar dialogando. Son dos provincias que tienen mucho en común y sus gobernadores, sus diputados deben buscar un acuerdo. La verdad es que no puedo decir hoy o como dijo taxativamente el presidente que debe pasar. Me parece que son temas que hay que estudiarlos, hay que mirarlos y cuando hay conflictos entre dos provincias es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la última palabra. Siempre hay un tribunal a dónde ir, pero antes del tribunal amistosamente se puede llegar a un acuerdo. Yo creo que entre argentinos deberíamos poder entendernos.

Durante el acto cantaron Patricia presidente ¿A usted le gustaría ser candidata del PRO en 2023?

-Yo creo que hay que ir paso a paso, pero creo que si usted me dice si me gustaría yo le digo que por supuesto me gustaría. De todas formas creo que hoy es un momento de poner toda la energía en estas elecciones. Si uno quiere apurar el paso del 2023 nos vamos a equivocar, están abiertas las posibilidades pero no es el momento de esas decisiones.

¿Con este criterio entonces Larreta se equivoca en mostrarse como presidenciable?

-A mí me parece que no es el momento de hablar de esto. Yo creo que el PRO tendrá en un futuro formas democráticas de decidir y veremos. Es algo que ni él ni yo podemos y debemos analizar en este momento.

Hay muchos dirigentes del PRO que ahora desconocen a Macri ¿Usted de qué lado está?

-Ninguno del PRO desconoce a Macri y las cosas buenas que hizo. Cuando escuchamos a Alberto Fernández desconocer las cosas que dijo de Cristina suena feo. Nosotros todos fuimos partes del gobierno y todos tuvimos nuestra cuota de responsabilidad y todos tenemos que defender lo bueno que hicimos y repensar las cosas que hay que corregir mirando al futuro y estar todos juntos.

¿Si Juntos por el Cambio retoma el Gobierno en 2023 qué cambios harían con relación al 2015?

-Los cambios que deberíamos hacer son impositivos, los cambios son de legislación laboral para poder tener empleo, los cambios son en la política social para que los planes no sean eternos, los cambios son en las políticas federales para que las provincias también hagan cambios en Ingresos Brutos. Los cambios son en sistemas de obras públicas que realmente participen públicos y privados. Estos cambios deberíamos realizar y de manera rápida.