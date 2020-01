Buscan a mochilero de Pigüé desaparecido en diciembre entre Perú y Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La familia de un mochilero de 24 años oriundo de la localidad bonaerense de Pigüé, en el sudoeste bonaerense, solicitó colaboración a la Cancillería para dar con su paradero ya que no cuentan con noticias desde el pasado 23 de diciembre, cuando se aprestaba a cruzar la frontera entre Perú y Bolivia.



Se trata de Francisco Ciarlantini Cristoforone, quien según indicaron sus familiares el 23 de diciembre pasado fue el último día en el que tuvieron contacto con él.



"Estoy desesperada, no tenemos noticias del paradero de Francisco desde el 17 de diciembre cuando nos comunicamos que estaba en Lima, Perú, por lo que le envié dinero para emprender su regreso", informó hoy a Télam su madre Fabiana Benestante.



La mujer, quien es docente y que además tiene otro hijo de 27 años y dos mujeres de 22 y 18, expresó que "el 23 de diciembre se volvió a comunicar que estaba en la frontera de Perú y Bolivia y que iba a cruzar el 24 de diciembre".



"Me dijo que el 31 nos íbamos a ver y esa fue la última vez que tuvimos contacto con él", agregó la mujer.



Benestante sostuvo además que junto a su familia y allegados estuvieron esperando contacto por varios días "pensando que no se había podido comunicar por redes sociales o teléfono celular debido a la falta de señal".



"Debido a la situación que es angustiosa decidimos solicitar colaboración a través de las redes sociales a distintas agrupaciones de mochileros, a la página de Facebook Donde Estás?, entre otros, con el fin de poder tener alguna novedad", expresó.



También la mujer señaló que "a través de un pedido formal le solicitamos ayuda a la Cancillería argentina con el fin de dar con el paradero de mi hijo".



"Somos una familia bien constituida, Francisco se fue con el consentimiento nuestro y nosotros apoyamos su vida de mochilero ya que desde hace seis años estaba viajando por diferentes lugares", contó.



Benestante, agregó: "Siento que está en algún lugar que no puede salir, pienso que está en Bolivia pero hay otros mochileros que creen que está en Perú".



"Voy a esperar unos días, estoy haciendo distintos trámites porque la intención es viajar a Lima para comenzar con la búsqueda yo. Todo el mundo lo está buscando, nadie lo vio y no sé donde está metido", dijo angustiada la mujer.



A través de las redes sociales, la mamá dejó un mensaje esperanzador: "Fran tu familia te espera. Tu lugarcito en la mesa está siempre. Vamos mi chiquito una señal y mamá te busca. Te amamos hasta el cielo ida y vuelta".