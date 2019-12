Buscan a una embarazada que desapareció cuando iba a parir en un hospital de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Familiares de Sandra Sepúlveda, una mujer de 40 años embarazada de 8 meses oriunda de Berisso, denunciaron hoy que desapareció ayer cuando se dirigió al baño antes de entrar a realizarse una cesárea en el hospital San Martín de la cuidad de La Plata, e iniciaron su búsqueda.



El esposo de la mujer, Mauricio Paz Martínez, explicó a los medios que Sandra tenía la cesárea programada para ayer en el centro de salud localizado en 1 y 70 a las 8 de la mañana y que la mujer fue al baño y no volvió.



El hombre señaló que minutos después de haber ido al baño lo llamó pidiéndole ayuda y no se supo más de ella.



"Papi, ayudame que me están metiendo", llegó a decirle por teléfono Sandra a Mauricio y luego la llamada se cortó, de acuerdo al relato de su pareja. Fue entonces cuando el hombre salió inmediatamente a buscarla, pero no la encontró.



Tras hacer la denuncia en la Comisaría Novena, la policía desplegó un amplio rastrillaje en la zona del Policlínico, como así también en otros hospitales y clínicas privadas de la ciudad y zonas aledañas.



Sandra tiene 40 años, piel clara, contextura media, cabello castaño oscuro largo y mide 1,60 metros. Vestía una campera negra, una calza del mismo color y zapatillas blancas con un bolso marrón cuando desapareció.



"Para mi la secuestraron para quedarse con el bebé", dijo a Crónica TV el hombre, quien relató que recorrió todo el hospital acompañado por la policía y no hallaron nada.



"La conclusión que saqué sobre el llamado es que ella vio venir una maniobra rara y atinó a sacar el teléfono. Creo que el secuestrador intenta que la persona no se comunique con alguien. Si pudo llamarme es porque vio venir el movimiento de los que la secuestraron", manifestó Marcelo.



Quienes tengan datos para aportar tienen que comunicarse al 911 o al 2214231953/54.