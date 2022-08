Buscan chicos sanjuaninos de 15 a 17 años para ir de intercambio a Europa

El Rotary Club de San Juan lanzará este viernes una nueva edición del Programa de Intercambio “Rotary Youth Exchange”. El mismo está destinado a jóvenes estudiantes de 15 a 17 años que estén interesados en viajar un año al exterior para vivir un intercambio cultural.

Este viernes a las 18 se realizará una charla informativa en el Museo Franklin Rawson para dar a conocer todos los detalles y evacuar dudas. Ricardo Marinelli, presidente del Rotary Club de Capital, adelantó algunos datos importantes sobre el programa a Diario Huarpe.

“Está destinado a chicos en edad escolar de 15 a 17 años. Esto se había suspendido por la pandemia y ahora se ha reactivado. Dentro de poco se van 5 chicos de San Juan afuera. Y cada año se hace el reclutamiento de chicos que quieran participar del programa del Rotary que lleva muchos años. Con esto tienen la posibilidad de ir un año a hacer un intercambio cultural a otra parte del mundo. Y viene en su reemplazo otro chico del exterior para integrarse a la familia del chico que se va”, explicó.

Además, aclaró que este intercambio tiene un costo, pero señaló que es uno de los programas más accesibles para viajar al exterior. “En total hay que calcular de 4500 a 6000 dólares el año”, señaló.

“Si bien no hay cupo, tampoco es infinito. Todo va a depender. No todo el mundo quiere que su hijo vaya al exterior, o a veces quieren que vaya, pero no quieren recibir a otro chico. Además, no todo el mundo lo puede costear. Si bien no es caro, tiene su valor. Un pasaje internacional, la visa, un seguro médico y otros requisitos son en dólares”, agregó.

El proceso de selección

“Dura aproximadamente un año. Ahora vamos a largar en agosto y los chicos se van en julio del año que viene. Sería para la temporada 2023, 2024”, comentó Marinelli.

En este sentido, explicó que los interesados deber completar un formulario en la sede de Rotary más cercana a su domicilio, donde recibirán el asesoramiento en cada paso que deben realizar. Entre ello, obtener la Visa, los pasajes, los seguros y demás requisitos.

Este año, cinco jóvenes sanjuaninos viajarán con este programa a Francia, Bélgica y Alemania. Y como intercambio, llegarán a la provincia jóvenes de Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Francia.

La charla informativa

Este viernes, en el lanzamiento oficial de la convocatoria, asistirán jóvenes que ya realizaron el viaje para contar sus experiencias. También contarán con la presencia de los próximos viajeros que brindarán detalles del paso a paso para armar el viaje y voluntarios del Rotary Club San Juan que se encargarán de evacuar todas las dudas.

“Rotary es una asociación sin fines de lucro. Nosotros no nos dejamos ni un peso de esto. Es un voluntariado y mucha gente está involucrada en el programa. El viernes vamos a hacer el comentario general de cómo funciona todo y cómo se tienen que inscribir en las sedes departamentales. Nosotros lo vamos a orientar a donde tiene que ir o a donde tienen que hacer la presentación de la documentación.

“También tenemos la posibilidad de anotar a alguna familia que esté interesada en albergar a algún chico que llegue del exterior. Si bien ellos llegan a la casa de los chicos que se van, a veces necesitamos una familia sustituta por si surge algún imprevisto”, concluyó.