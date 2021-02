Buscan crear la tarjeta AlquilAR, pero desde San Juan afirmaron que “no es una solución viable”

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci) presentó un proyecto para la creación de una tarjeta que permita a los inquilinos con deudas de alquileres pagar el monto en cuotas, tras el fin de la prórroga de congelamiento de precios de alquileres.

Desde la Cámara de inmobiliarias y Construcción de San Juan, su presidente Mauricio Turell, señaló que esta propuesta “no es una solución viable”.

“Buscan seguir endeudando al inquilino. La gente no tiene para alquilar porque no están recibiendo sus salarios acordes a la inflación. Están asumiendo montos que ellos mismos saben que no van a poder asumir. Esto no beneficia a nadie”, dijo indignado a DIARIO HUARPE.

A raíz de la pandemia por coronavirus, el Gobierno nacional aprobó un DNU (Decreto Nacional de Emergencia) que estipulaba el congelamiento de montos, contratos y aumento de alquileres. De esta forma, aquellos afectados por la pandemia podrían así mantener sus hogares y evitar la pronta salida a buscar nuevos hogares. Sin embargo, el vencimiento del DNU está previsto para el 31 de marzo y la creación de esta tarjeta supone una solución para aquellos que adeuden alquileres.

“Los inquilinos con necesidades de abonar el alquiler pueden ser asistidos por el Estado Nacional a través de una ´tarjeta AlquilAR´ (...) funcionará de la misma manera que hace con las familias en sus necesidades alimenticias a través de distintos programas como por ejemplo la tarjeta AlimentAR”, señaló Cofeci en su comunicado. Además, también contaría con las formas de financiamiento Ahora 18 y Ahora 24.

Desde la cámara nacional ven con buenos ojos la idea y dejaron entrever que no sería descartable. "Es una propuesta interesante, apoyamos que se facilite tanto al inquilino como al propietario toda esta situación", dijo Claudio Vodanovich, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Desde el inicio de la pandemia, el sector inmobiliario y de construcción sufrió una fuerte caída debido a la pérdida de empleos y la inflación. La solución acordada desde el gobierno nacional fue la de prorrogar los contratos de alquiler con sus montos y tiempos, algo que impactó en los propietarios ya que muchos optaron por dejar de alquilar. “Hay que modificar la ley (DNU) por que esto no beneficia ni al inquilino ni al propietario”, cerró Turell.