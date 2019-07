Buscan a una perra que se perdió en Rawson

Desesperados un grupo de vecinos del barrio Fonzolato en el departamento de Rawson buscan intensamente a una perra que desapareció durante la tarde del jueves en inmediaciones del complejo habitacional en calle General Acha y 5.

Según una publicación, cerca de las 19 pasaron unos chicos en bicicleta y sintieron un grito por parte del animal, “cuando salí ya no estaba y ella no es de irse a menos que me siga a mí”, dijo en el posteo Virginia Aguilar. Además agregó, “salí a buscarla por todo el barrio y no está”.

La can lleva el nombre de “Negra” y piden que regrese lo más pronto posible. “Sólo espero que no se la hayan llevado”, culminó el pedido de la usuaria de Facebook.