La situación del jefe policial que protagonizó un escándalo en febrero pasado cuando sacó un móvil de su comisaría para llevar a su mujer a su casa y lo chocó en una calle de Pocito se complicó en las últimas horas. Esto se dio después de que la Subsecretaría de Control de Gestión finalizó la etapa investigativa y solicitaron despedir de la fuerza al comisario, que se encuentra suspendido hace seis meses.

El dictamen de los funcionarios encargados de investigar al personal policial involucrado en ilícitos o hechos que afecten a la fuerza de seguridad, se conoció esta semana y esto podría sepultar la carrera del comisario José Antonio “Popo” Poblete. El mismo se encontraba ocupando el cargo de segundo jefe la Comisaría 6ª hasta el mes de marzo de este año y tras el informe realizado, se pidió que sea cesanteado.

Según el informe elaborado por Subsecretaría de Control de Gestión, Poblete cometió una falta grave, ya que violó sus deberes como responsable de una dependencia y dañó un bien de la institución. Sin embargo, la defensa de Poblete aún tiene la posibilidad de apelar el dictamen. De igual modo, aún falta la opinión de la Jefatura de la Policía y la Secretaría de Estado de Seguridad, dos entes que no suelen poner trabas a los pedidos efectuados por los instructores de las causas administrativas y su equipo legal.

Poblete había tomado mayor “fama” por los escándalos en los que se vio salpicado durante su tarea dentro de la institución policial. El primero de ellos se dio en noviembre de 2019 se desempeñaba como uno de los jefes de la Comisaría 5ª, en Santa Lucía. En esa oportunidad, también había sacado un auto Chevrolet Corsa del personal de calle de la dependencia y tuvo un leve accidente en la vía pública.

En esa oportunidad, el patrullero terminó con el parabrisas roto, al igual que una óptica y en un espejo retrovisor, también dañado. Sin embargo, la parte insólita se dio cuando guardó el vehículo en esas condiciones, pero luego el personal de la comisaría descubrió que el rodado estaba dañado y se desató el primer escándalo. Tras ello, fuentes policiales revelaron que abrieron una investigación interna y siempre se mencionó a Poblete como la persona que sacó el vehículo para uso particular, pero la causa quedó en la nada.

Luego, el pasado 20 de febrero de este año, el comisario José Poblete volvió a meterse en problemas. En aquel momento, era el segundo jefe de la Seccional 6ª y estaba a cargo de la comisaría porque el titular se encontraba de licencia. En horas de la noche, sacó el auto Renault Logan de la brigada de calle de esa dependencia, supuestamente para buscar a su pareja, la cabo Yamila Mulet, y llevarla a su casa en Pocito. La mujer trabajaba en la Brigada Femenina.

La mala fortuna los dejó expuestos cuando transitaban por calle Vidart y chocaron contra un motociclista. Esto se dio en cercanías de calle 8, en el departamento Pocito. El hombre de la moto sufrió heridas y tuvieron que llamar al 911. Minutos después llegaron los policías de la Seccional 7ª y confirmaron que en el auto viajaban el comisario Poblete, acompañado de la cabo Mulet, que era un vehículo de uso oficial de la comisaría de Villa Krause.

Fue así que empezaron a saltar las irregularidades. Las fuentes policiales afirmaron que el coche era manejado por la mujer policía, pese a que nada tenía que hacer en ese coche dado que pertenece a otra dependencia. Fuentes del caso, informaron que otro punto que constataron fue que Poblete se encontraba alcoholizado, el dosaje arrojó que tenía 0,28 gramos de alcohol en sangre.

Las explicaciones del comisario y su mujer no alcanzaron. En ese sentido, se conoció que no pudieron justificar qué hacían en Pocito con un móvil policial, porque no se encontraban afectados a ningún operativo y aparentemente estaban usando el vehículo para cuestiones personales.

Una semana después del escándalo, Poblete y su mujer fueron suspendidos porque les abrieron un sumario administrativo. Al tiempo, volvieron a ser noticias por una pelea de pareja, en la cual intervino la Policía a raíz del llamado de la mujer al 911. Ese caso no avanzó porque finalmente la señora no radicó la denuncia.