Buscarán concientizar a los sanjuaninos sobre el peligro de bañarse en los canales

La pandemia de coronavirus hizo que los lugares tradicionales para contrarrestar los efectos del calor (balnearios, camping o algunas playas en el dique) se vieran inhabilitados para recibir a los sanjuaninos durante estos primeros días antes de la llegada de la nueva estación. Una alternativa para paliar los rayos del sol fue el uso de los canales de riego.

Esto quedó evidenciado no tan sólo en los tradicionales cursos de agua como el Benavidez, sino también este fin de semana hubo una gran cantidad de personas en el ingreso a Villa Tacú. Allí no tan sólo había sanjuaninos con hieleras y largas filas de autos, sino que la mayoría no tenía tapabocas ni el distanciamiento exigido para evitar la propagación del coronavirus.

Ante esta situación, y más teniendo en cuenta que ya se acerca el verano, DIARIO HUARPE consultó con la Dirección de Hidráulica. Desde el organismo indicaron que buscarán intensificar la concientización de la sociedad para evitar que se bañen en los canales. Esto no tiene relación con la pandemia, sino que sostiene que la misma ley establece castigos para quien realice esta práctica.

“La ley condena a quienes se meten a bañar a los canales”, dijo Oscar Coria, director de Hidráulica en San Juan.

El funcionario precisó que desde el organismo no tienen brigadas especiales para salir a evitar que estas prácticas ocurran, aunque aseguró que mirará lo que hicieron sus antecesores años anteriores para poder crear un plan que eduque y advierta a los sanjuaninos sobre los peligros que puede ocasionar bañarse ahí. Cabe resaltar que Coria hace poco menos de dos meses se hizo cargo de esta repartición.

“Al estar penado, cualquier persona pueda hacer una denuncia si encuentra a alguien bañándose”, indicó el director. “Está prohibido. Creo que hay que salir a recordarle que lo que hacen está mal”, enfatizó.

Consultado por este medio, el subsecretario de Seguridad y Orden Público de la provincia, Abel Hernández, fue en la misma línea de Coria y dijo que “los cursos de agua no son para bañarse y eso se complica si se pone algo para obstruirlos”. El comisario se refería a los taponamientos que algunas personas realizan para aumentar el caudal.

En ese contexto, el subsecretario apeló al trabajo de los policías alegando que ellos se encargan de persuadir a la gente para que deponga la actitud. Sin embargo, reconoció que esta práctica se da debido a que están cerrados los campings. Por ese motivo pidió a Salud Pública y Turismo rever esta situación para evitar que la sociedad se vuelque a los canales.

Casi una tragedia

El hecho más reciente

El pasado 21 de noviembre un joven de 14 años recibió una descarga eléctrica cuando se bañaba en un canal de Albardón. El episodio tuvo lugar en calle Lahoz entre Ruta 40 y Nacional, en la localidad de Campo Afuera.

El encargado de una empresa con asiento en la zona relató que el joven estuvo nadando en un canal y cuando intentó salir habría tomado un cable que tenía electricidad. Cuando los vecinos fueron a ver al muchacho, según la Policía, lo encontraron al costado del canal con severas quemaduras en todo su cuerpo y tirado en el piso.

Qué dice la ley

La ley N.º 941-R del Código de Faltas sanjuanino establece en su artículo 197 lo siguiente que el que “de cualquier forma desvíe, modifique o interrumpa el curso de las aguas que correspondan a otro será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta cien jus (100 J), trabajos de utilidad pública y/o arresto de hasta cinco (5) días”.

Por su parte, el Código de Agua establecido bajo la norma N.º 190-L menciona en sus artículos 148 y 245 que: “Queda prohibido poner obstáculos en los acueductos, sean estos canales, ramos o desagües que pudieran entorpecer o interrumpir el libre curso de las aguas. Solo podrá disponerlo o autorizarlo el Departamento de Hidráulica por motivos técnicos debidamente establecidos. El quebrantamiento de esta veda será considerado infracción y castigado conforme a lo dispuesto en este Código o en ley especial”.

Además agrega que si algún ciudadano detecta el incumplimiento de estas leyes puede denunciar al 911, ya que no solamente es una acción ilegal, sino que peligra la vida de las personas que la realizan.