Faltan poco más de 40 días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y en San Juan, café y bares del microcentro ya empezaron a diagramar temáticas para atraer mayores clientes a la hora de los partidos de la Selección Argentina, entre otros encuentros más. Pantallas gigantes, menú de la Scaloneta, promociones son algunas de las ideas que ya están rondando en la cabeza de los dueños y empleados de algunos locales del sector gastronómico.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento por algunos locales que comentaron lo que están evaluando para la cita mundialista que inicia el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre de 2022. La Selección Argentina llega a este torneo en medio de la creciente expectativa por el inicio del mundial que encuentra a la Argentina con Messi en un buen momento y que viene de ganar la Copa América en Brasil y la Finalissima ante Italia.

Eliana Plaza, de “Barry Cofee & Food”, dijo que ya avanzaron con algunas de las temáticas que piensan implementar para el mundial. En ese sentido, comentó que tienen pensado ornamentar el salón de adentro e incluso afuera van a tener una nueva estructura. Asimismo, relató que el personal seguramente va a estar vestido con ropa nueva que esté relacionada con los colores de la bandera argentina.

“Vamos a tener pantallas adentro y afuera. Tenemos un público más futbolero porque sabemos colocar los partidos de la Liga Profesional en las mesitas de afuera. Nuestra idea es poder trabajar durante esos días 24/7 y pasar todos los partidos, porque hay gente de afuera que vive en la provincia que ya nos preguntó para reservar. Hay clientes de Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia, países que no clasificaron al mundial, que ya nos han dicho que quieren ver los partidos aquí en el local”, comentó la encargada del local ubicado en la esquina de Avenida Rioja e Ignacio de la Roza.

Como ya fueron consultados por reservas, eso los impulsó a ir pensando con anticipación lo que van a hacer durante los días que dura la competencia deportiva más popular en todo el mundo. “Nosotros tenemos un espacio amplio adentro y fuera del local, así que podemos recibir cerca de 150 personas en un partido”, aseveró.

En cuanto al menú que van a ofrecer, Eliana dijo que con sus compañeros ya estuvieron comentando algunas ideas para bautizar a los platos que ofrecen con un nombre especial, relacionado con los jugadores de la Selección Argentina. “Fideos Di María, Milamessi con papas, papas a la Cuti Romero, entre otras ideas más, son algunas de las ideas que se nos cruzó por la cabeza, jugando con algunos nombres o apellidos de los jugadores”, exclamó.

Si hablamos de café y público futbolero, un claro ejemplo que se encuentra en la peatonal es “Clapton”. En este caso, Mayra Vargas, encargada del local, dijo que se consideran un “café futbolero” desde hace 22 años.

“Años atrás uno entraba y te llevaba el humo de los fumadores que llegaban para ver los partidos de fútbol. Nosotros tenemos varias pantallas para poder seguir los partidos y la idea es tener los televisores con los encuentros del mundial permanentemente. Las mozas que tiene Clapton son futboleras, así que van a estar maquilladas con los colores argentinos y alguna prenda de la Selección”, señaló. Al mismo tiempo, comentó que estaría bueno bautizar algún desayuno o merienda con el nombre “Scaloneta”.

En esa misma línea, Gonzalo Rojo, de Rocky Bay, explicó que para el mundial aún no tienen nada concreto, pero sí varias ideas dando vueltas en la cabeza. “Tenemos mucha expectativa. Estamos pensando algunas promociones o comidas que podemos ofrecer en esos días. De por sí ya tenemos pantalla gigante y sonido en el subsuelo, pero la idea es aprovechar otro televisor que tenemos aquí arriba y quizás colocar alguna pantalla afuera del local para las mesas que tenemos en el exterior”, comentó. En este caso, el encargado del local dijo que pueden recibir a 40 personas afuera, 35 adentro y cerca de 45 en el subsuelo.

Una estrategia totalmente contraria a las anteriores es la que explicó Eric Zamora, mozo de Tres Cumbres. En este café comentaron que aún no tienen nada previsto porque la temática histórica ha sido de no implementar televisores o pantallas porque tienen una clientela de gente grande y tranquila. Sin embargo, no descartan preparar algo especial cuando resten pocos días para el mundial.

“Es un año muy importante, ya que la ilusión de todos con esta Selección es mucha. Quizás podamos llegar a implementar algo más cercano a la fecha para salir un poco de la zona de confort que tuvimos en años anteriores con nuestro público y podamos atraer más clientes”, relató.

Finalmente, una imagen totalmente distinta es la que se va a observar este año en la intersección de Ignacio de la Roza y General Acha, una esquina que se ha caracterizado durante años por tener una pantalla gigante para transmitir partidos de fútbol a metros de la plaza 25. “Por lo que hablamos con mi jefe, esta vez no vamos a ofrecer el servicio para que nuestros clientes vean los partidos. De hecho, ya no tenemos televisores colocados adentro o fuera del café”, cerró la encargada de Dilo.