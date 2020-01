Cafiero advirtió que aún no está tomada la decisión de bajar la coparticipación para la Ciudad

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que todavía "no se tomó la decisión" de bajar la coparticipación de Buenos Aires y juzgó que la "ciudad más rica del país" fue privilegiada por decreto por el ex presidente Mauricio Macri.



Además, el funcionario nacional relativizó el hecho de que ese aumento fijado por el gobierno de Cambiemos esté vinculado con el traspaso al distrito de la Policía Federal porque -dijo- esa medida ocurrió "seis meses después" del incremento de la coparticipación y remarcó que incluso ese monto "está por encima de la masa salarial de la policía de la ciudad de Buenos Aires".



"No se ha tomado aún la decisión. Lo que estamos haciendo es tratar de hacerle entender al gobierno de la Ciudad que a ellos se les dio un privilegio apenas se inició el gobierno de Macri. Y se lo dio Macri. Y eso es cuestionable porque es un privilegio a la ciudad más rica del país", reflexionó Cafiero en una entrevista publicada hoy en Infobae.



"Eso es lo que está en estudio. Eso es lo que buscamos ver en el diálogo. Es que esa coparticipación no fue por ley, se dio por decreto. Hay que ponerse de acuerdo", insistió.



Consultado sobre si la decisión del gobierno de Alberto Fernández sobre el distrito conducido por Horacio Rodríguez Larreta tiene un componente ideológico, Cafiero aseguró que la administración del Frente de Todos no se maneja con "nadie" con identidades políticas.



"Nosotros no nos manejamos por identidades políticas de nadie. Para nosotros los gobernadores son parte de la Argentina más allá de las ideologías", subrayó.



Además, Cafiero recordó que "una de las primeras medidas que se tomó, por ejemplo, fue de apoyo a una provincia como Río Negro", conducida por Arabela Carreras.



"Se la ayudó y acá se trabaja con todos los gobernadores de todos los signos políticos. Desde (Gerardo) Morales a (Gustavo) Valdés, se ha trabajado con todos", ejemplificó.