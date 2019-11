Camaño: "No hay justificación para avalar un golpe de Estado, como se hizo acá"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal) señaló hoy en relación a la situación en Bolivia que "no hay justificación para avalar un golpe de Estado, como se hizo acá " y cuestionó que "se mire ideológicamente a quién se le hace el golpe para salir a repudiarlo".



"Sería importante que el Congreso pudiera repudiarlo ya que el Ejecutivo no lo hace", expresó la diputada en declaraciones periodísticas.



En ese sentido, remarcó: "La verdad no me sorprendió la postura que tomó el Gobierno sobre Bolivia. No se puede justificar un golpe de Estado por las irregularidades que el propio Evo Morales había reconocido y cuando había acordado una auditoría vinculante de la OEA".



"Si vamos a mirar ideológicamente a quién se le hace el golpe para salir a repudiarlo, estamos al horno", continuó.



Camaño consideró que en Bolivia hubo "una subversión al orden constitucional", y que "las Fuerzas Armadas no tenían por qué intervenir en la seguridad".