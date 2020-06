Cambio de árbitros y de horarios: difunden escuchas a Grondona y Tinelli

Los pedidos de árbitros y reclamos por horarios de partidos son moneda corriente en el fútbol argentino, aunque la publicación de escuchas entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona pusieron otra vez el foco sobre una práctica que casi nadie reconoce. En este caso, los audios corresponden a mayo y junio de 2013 y tuvieron como efe de las discusiones el encuentro entre San Lorenzo y Argentinos, que se disputó el 10 de junio en el Nuevo Gasómetro y que terminó 1-1. Además, hay otra conversación previa a un choque entre el Ciclón e Independiente.

AUDIO 1:

Marcelo Tinelli: La próxima fecha Newell’s va con Unión. Si llega a palmar Newell´s ahí entramos todos… todos.

Julio Grondona: Pero River va a ayudar…

MT: River va a ayudar, exactamente.

JG: Vos hacete el boludo. Vos no tenés nada que ver, vos no podés llegar.

MT: Sí. River va a ayudar y también puede ayudar Lanús ahí. Hay que decirle a Russo que ayude también.

JG: Ya se van a enterar, ya se van a encargar ellos

(…)

JG: Mirá lo que fue ayer All Boys.

MT: Tremendo, tremendo lo que corrieron.

(…)

JG: En todo caso la semana que viene nos reunimos con este muchacho.

MT: Pero voy hoy a la 1.30. A la 1.30 estoy en su casa. Ya quedé con Alejandro que se junta antes con usted y nosotros vamos 1.30. Yo lo llevó 1.30.

JG: Macanudo Marcelo. Después te hablo de otro asunto porque mandaron un pedido de cotización de materiales.

MT: Sí, de eso quería hablar también.

JG: Me mandó a mí. Me puso precio de contado a pagar como querés vos.

MT: No. Eso quería hablar porque primero se había equivocado y habían pagado como 160 mil pesos. Y 160 mil pesos lo compramos allá. Había que hacer todo el muro alrededor. Pero ahora pasaron 750. Entonces digo bueno, lo quería charlar primero con usted.

JG: No hay problema. Con los cheques bancamos y listo el pollo. Le pedís a AFA un adelanto y pagan los cheques.

AUDIO 2:

MT: Le quería decir que ahí está Segura rompiendo los huevos y seguramente le va a hablar… ya me imagino, por Caruso que rompe los huevos por el árbitro con nosotros. Van a pedir seguro a Ceballos. Y van a caer los amigos de Caruso, Ceballos, alguno de esos. Yo la verdad no quiero que me dirija Ceballos. Yo quiero que nos dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. Él dice que Delfino, no sé qué mierda, que es hincha de San Lorenzo. Jamás en mi vida me enteré que Delfino era hincha de San Lorenzo. O sino uno que garantice… Pompei por ejemplo. Pero no quiero que nos dirija Ceballos que va a armar un escándalo en la cancha de San Lorenzo.

JG: Seguro…

MT: Digo que te va a pedir a Ceballos seguro. Ceballos, Loustau que lo odian en San Lorenzo y nos van a tirar con piedras.

JG: ¿Vigliano no va?

MT: Vigliano nos dirigió ahora. También era uno bueno para ir.

JG: ¿Dirigió cuándo?

MT: Vigliano nos dirigió con Rafaela el sábado. Pero a ver… Pompei es un tipo tranquilo que no va a romper los huevos. O pongamos a Delfino que es el mejor y va a dirigir bien seguro. Lo que pasa es que Caruso rompe tanto los huevos.

JG: Yo me encargo. ¿A quién no querés vos?

MT: Yo no quiero ni a Ceballos ni a Loustau, ni toda esa lacra que va a venir con los amigos de Caruso. Yo los conozco y los amigos de Caruso son el trío: Díaz, Álvarez, Rapallini…

JG: Tamo’…

MT: Jejeje, un beso, chau.

AUDIO 3:

MT: Nos están puteando en arameo con esto del lunes a las 4 de la tarde Julio, no sé con quién hablar, no me atiende nadie de Seguridad…

JG: Lo dispusieron ellos.

MT: Ya sé, pero no sé a quién hablarle…

JG: A nadie, a nadie le podés hablar. La tenemos que comer.

MT: Y por qué no jugamos el domingo a las 6 de la tarde?

JG: Y posiblemente porque consideran que no pueden, o andá a saber que…

MT: Pero Berni dijo que tenía el operativo para el domingo. No está puteando la gente.

JG: La culpa no es tuya ni es mía.

(…)

JG: ¿Querés que te diga cuál es el problema? Al jugar San Lorenzo y Argentinos el lunes, no está decidido el descenso. Entonces si juegan el domingo y está decidido el descenso, piensan en una hecatombe en Avellaneda, Barracas… Entonces al tener el impasse, aunque pierda Independiente, no sabés qué pasa. Eso te voy yo eh.

MT: ¿Y no pueden poner Arsenal-Quilmes el lunes?

JG: Pero no es el hecho. Es Argentinos Juniors el que juega con vos. Que si llega a ganar desciende Independiente.

MT: ¿Y ya que nos ponen el lunes, no puede ser más tarde? ¿A las 7 u 8 de la noche?

JG: Escuchame. El lunes te pusieron a las 4 porque honestamente yo te puedo decir que eso sí se puede cambiar.

(…)

JG: Ahora no se te vaya a ir el tema que te dije por qué eh.

MT: Nooo, no. Eso no. Pero yo por lo menos puedo decir logramos ante el Comité de Seguridad que nos pongan más tarde para ir al lunes. Porque nos están puteando. No renovamos más abonos. Son dos desastres. Vos y Matías. Todo el mundo.

JG: Sería lindo que salieras campeón.

MT: Ahí se mueren todos.

JG: Se mueren todos, hijos de puta. Estás jugando con las ventajas de los resultados de los equipos que están adelante tuyo.

MT: Sí. Pero como la gente no puede ir a las 4 de la tarde porque labura, ahí está el quilombo. Si nos ponen a las 7 ya está.

(…)

MT: ¿No puede cambiar Newell’s a las 4 de la tarde?

JG: Dejame hablar a ver… Dejame hablar y después llamame.

AUDIO 4:

JG: Pero no vas a tener problemas, no creo que haya... Vos estás a las 16, terminas a las 18.

M: Sí, pero la gente no va porque labura.

JG: Pero ¿en qué país vivís vos? Si va más gente los días de laburo que los domingos.

MT:Bueno, vamos a ver.

JG: Mirá, te jugaría lo que quieras.

MT: Y no creo...

JG: Pero querido, Argentinos se juega el descenso, San Lorenzo el campeonato... Pero por favor…

MT: Bueno, si no quiere Lanús ya está, estamos en el horno. No llamo a Abal Medina, a nadie.

JG: Tratá de devolverme la guita esa que te di cuando ganaste vos, ahora ganas de nuevo.

MT: Si ganamos nosotros, sí... Ahora hay una comida con lo de Rapallini.

AUDIO 5:

MT: Julio, ahí hable con Cantero. Usted le había sugerido a Trucco, que a mí no me gusta. ¿No se puede poner a Delfino, que Cantero no tiene problemas en poner a Delfino? El mejor árbitro argentino que nos pueda dirigir una vez.

JG: El que me dijo a mí es Lamolina

MT: Gol de Estudiantes contra Lanús: 2-0...

JG: ¿Me escuchas un poco? ¿Por qué no esperamos hoy el resultado y mañana lo hablamos al mediodía? Porque según los resultados que hay hoy (...) para qué vamos a gastar pólvora en chimangos

MT: Listo, muy bien, hablamos mañana

JG: Lamolina había quedado como yo, que íbamos a esperar a mañana

MT: No, porque me llamó Cantero que 'a Pitana no lo quiero porque me cagó en tal lugar', le digo 'bueno, listo, todo bien'. Me dice Trucco. 'No, Trucco nos echó a Stracqualursi a los 30 minutos, es un burro, un desastre'. Le digo 'poné un árbitro bueno, por qué no pedís a Delfino', me dice 'no, a mi Delfino no me gusta, qué sé yo'... Pero bueno, esperemos a mañana, Julio.

JG:Para qué te vas a adelantar hoy... ¿Arreglaste lo de la obra?

MT: Sí, sí. Ya está. Con su hermano vamos a hacer todo y le voy a dar los cheques míos. Que me los tire bien adelante así compramos todo porque son como ocho gambas

JG: Pero pone la fecha que quieras. 30, 60, 90, qué se yo. Cambio los de Arsenal, los de San Lorenzo... Me voy a poner una financiera yo.

MT: Bueno, listo esperemos ganar hoy

JG: Hay que reírse, hay que reírse. La vida es así. Hay cosas difíciles

MT: Totalmente. Bueno, un beso, Julio.