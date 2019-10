Caniggia bancó a Messi y aseguró que "no falló" en la Selección

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex futbolista Claudio Caniggia, subcampeón del mundo con el seleccionado argentino en Italia 1990, aseguró hoy que Lionel Messi "no falló" con el representativo nacional pero que en cambio "sí fallaron" sus compañeros.



"No es el líder. No ha fallado tanto Messi sino que han fallado los jugadores que están alrededor, no se le puede estar echando siempre la culpa a Messi", comentó el ex Boca y River en una nota con el diario español Marca.



Sin embargo, el ex atacante de Atalanta, en Italia, y Rangers, en Escocia, destacó que a Messi le faltó "algo" en momentos "importantes" en los que se lo necesitó.



"Cuando tu equipo no es superior, es ahí donde se requiere la presencia, de cargarse el equipo al hombro, pero no es solo de Messi la culpa, al contrario, yo siento que es más la culpa de los que están alrededor, deberían de tomarse la responsabilidad", argumentó.



Además, Caniggia reconoció que Messi no se puede "comparar" con el liderazgo de Diego Maradona o de Pelé aunque destacó que es un "gran jugador que puede definirte un partido a cualquier hora".



Por otra parte, el "Pájaro", nacido hace 52 años en la localidad bonaerense de Henderson, dijo que hay cosas "para mejorar en la FIFA" porque los jugadores "ya no son responsables" y "cambian rápido de equipo".