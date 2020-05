Canje de deuda: el Gobierno recibió tres contraofertas a última hora

Los tres grandes grupos de acreedores de la Argentina presentaron hoy al Gobierno contraofertas de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera.

Según pudo averiguar El Cronista, tanto el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina fueron los que sobre el final del viernes presentaron a Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, contrapropuestas.

“Hicimos mucho trabajo con los asesores del país. Todas las propuestas caen dentro de lo que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, sostuvo uno de los representantes de uno de los grandes fondos que tienen deuda argentina.

En ese sentido, aseguró que las propuestas “aseguran un flujo de caja sostenible y lo que quiere ver el FMI”, agregó.

Según dijo, en verdad se tratan de dos contrapropuestas (aunque fueron tres las presentaciones): el Comité de Acreedores de Argentina consensuó una junto al Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina.

El Cronista consultó si cumplían con el requisito que Martín Guzmán reclamó en más de una oportunidad: que sean compatibles con la sostenibilidad que pidió el ministro, a lo que respondieron que sí.

Más temprano, Guzmán dio conferencia en la que contó que hasta el momento solo habían recibido una contraoferta que no estaba alineada con los principios de sostenibilidad. Si bien no la mencionó, se refería la presentada por el fondo de inversión BlackRock.

"Sabemos que los acreedores estuvieron trabajando duro para hacerlo (para hacer llegar propuestas). Las discusiones son constructivas y positivas. Queremos escuchar ideas que contribuyan (a llegar a un acuerdo)”, aseguró Guzmán, que hasta hizo el chiste sobre que en la última hora no había chequeado su teléfono ni su correo electrónico.

En la jornada de hoy hubo rumores en el mercado de que habría avances en las negociaciones. Por este motivo, los bonos en dólares mejoraron hasta 11% t el riesgo país cayó 200 puntos básicos hasta los 2842.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron la recepción de las ofertas y dijeron que "están analizando las características de estas propuestas y sus implicancias para el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública".

Días atrás, el rechazo

El lunes 4 de mayo, días antes del cierre original del plazo para adherir al canje lanzado por el Gobierno de Alberto Fernández, los tres grupos de acreedores de la Argentina reiteraron el rechazo, esta vez de manera conjunta, a la propuesta oficial argentina.

“El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina representan colectivamente un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos de Argentina. Cada grupo ya ha rechazado públicamente los términos comerciales propuestos por Argentina para la reestructuración de su deuda externa”, dijeron los tres grupos en un comunicado conjunto.

“Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias”, agregaron.

Tras esta manifestación, desde el Palacio de Hacienda se mostraron “decepcionados” y abogaron por que los acreedores, si no estaban satisfechos con la propuesta oficial, presentaran sus propias contraofertas. Eso ocurrió hoy.

La deuda en juego en esta reestructuración, en la que se buscará evitar caer en el noveno default de la historia argentina, suma unos u$s 66.500 millones: del stock total, es la que corresponde al sector privado y, de ese universo, a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera.

La oferta que presentó la Argentina de la mano Guzmán, acompañado ese día desde Olivos por el presidente Alberto Fernández, por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y gobernadores de la oposición, se resume en tres años de gracia (acortados desde los cuatro iniciales, según aseguró Guzmán), y un alivio de la deuda de un 5,4% en promedio en el capital y un 62% en los intereses.

En su exposición de este viernes, Guzmán reconoció que el período de gracia fue “uno de los puntos más (relevantes) en las discusiones” con los acreedores. En ese sentido, reiteró, tal como lo hizo en entrevistas recientes, que el FMI había sugerido que fuera de cinco años, y en las conversaciones iniciales habían dicho que serían cuatro, que fueron reducidos al plazo actual contenido en la oferta.

Sobre ese aspecto, mencionó que tras el impacto del coronavirus en la economía, se está atravesando aún una situación peor. “Ahora estamos afrontando restricciones más difíciles por el Covid-19”.

Los u$s 66.500 millones de la deuda a reestructurar surgen de sumar los 21 bonos que resultaron elegibles para este canje (de los 23 iniciales quedaron afuera los denominados en yenes).

Para estos 21 títulos el Gobierno ofreció 10 nuevos bonos: 5 en dólares y 5 en euros, con vencimientos que oscilan en 2030 y 2047, en el de más largo plazo. Los interés que devengarán los títulos, dentro del plan oficial, son de manera ascendente y comienzan en 0,5% en 2023, con un cupón promedio de en torno a 2,3%.

Por: María Iglesia.